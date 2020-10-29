Как принимать себя, несмотря на возраст 

В детстве мы с нетерпением ждем день рождения, но чем старше становимся, тем меньше получаем радости от праздника. Почему возраст — это табуированная тема для разговоров и почему мы его так боимся?

Мы хотим, чтобы ты любила себя, несмотря на цифры в паспорте. Человек прекрасен в любом возрасте. И неважно, есть ли у него морщины или нет. Мы поговорили с экспертом на тему старения и узнали самое важное.

Светлана Бронникова клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП

Как относились к старению раньше?

На протяжении многих веков увеличение возраста для человека считалось благом, а не недостатком. Древние греки верили, что с возрастом человек мудреет, начинает лучше контролировать свои эмоции, способен лучше разбираться в причинах событий. И поэтому более взрослые мужчины и женщины вызывали большее уважение. Строго говоря, история человечества началась с того, что слабые старики, которые не могли охотиться, но обладали ценной информацией, стали частью племени. Их перестали убивать, бросать без еды, как было раньше, когда старый человек не мог следовать за племенем. Таким образом, человечество оказалось способным накапливать опыт предыдущих поколений. Это дало огромный скачок для развития, для того, что мы сегодня называем Homo Sapiens (Человек разумный).

Что происходит сегодня?

Абсолютное большинство людей считает старость недостатком, пороком, боится ее и всеми способами пытается избежать. Любые рекомендации касающиеся питания, тренировок, а также ухищрений по маскировке возраста, становятся необыкновенно популярным. В первую очередь, конечно, это касается женщин. Хотя страх старения, в принципе, культурный феномен, свойственный всем людям в современной реальности.

Примерно на стыке 90-х и 00-х появился слоган «50 — это новые 30». Отчасти это было связано с успехами пластической хирургии, которая стала очень распространенной и достаточно доступной в денежном плане. Это немедленно повлияло на наше восприятие старости. На протяжении долгого времени в рекламе и глянцевых журналах отсутствовали лица с «признаками» возраста. Это либо очень красивые женщины без возраста, такие как Жюльет Бинош или Изабелла Росселлини , которые в уже зрелом возрасте рекламируют косметические средства, либо молодые девушки без признаков старости. Вокруг себя, в СМИ, по телевидению, в кино мы практически не видим возрастных лиц. Мы не видим морщин, не видим складок и увядшую кожу. В 50 выглядеть на 50, а в 40 выглядеть на 40 стало стыдно. Сегодня женщина должна заканчивать взрослеть в районе 30 лет. И поэтому в США и России, где внешний вид имеет большое значение, женщины начинают использовать косметические средства и процедуры против старения уже в 20-25 лет.

Увеличение продолжительности жизни тоже повлияло на восприятие старости. Это означает, что сама граница старости стала отодвигаться. Вспомни поколение наших мам и бабушек. В 50-55-летнем возрасте многие женщины переставали краситься, ухаживать за своей внешностью, начинали готовиться к пенсии, которая наступала в 50-55 лет. Готовиться к пенсии — это возиться с внуками, ездить на дачу, строить дом, ковыряться на грядках, то есть жить простой, трудовой, но такой приятной крестьянской жизнью.

Сегодня 50-55 лет — это не старость. В Европе это далеко не пенсионный возраст. Например, в Нидерландах, как и во многих северных европейских странах, пенсионный возраст для женщин и мужчин одинаковый и наступает ближе к 70. Это значит, что до этого достаточно позднего возраста человек трудоспособен и достаточно здоров. Сама граница старости очень подвинулась. Поэтому в 50 и 60 лет женщины хотят работать, быть активными, принимать участие в жизни общества и соответственно выглядеть.

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На самом деле зрелый возраст женщины — это прекрасный возраст, когда дети уже выросли, когда огромное количество забот просто отпадает и когда она наконец-то может принадлежать самой себе. Поэтому появляются новые бабушки, которые ведут активную жизнь, модно одеваются, ходят в кино и театры, на выставки, встречаются с мужчинами, уезжают и мигрируют в другие страны, учат языки, учатся кататься на коньках и танцевать. Наверное, это замечательно, но одновременно это означает, что статус старости как времени покоя и времени, связанного с определенными занятиями, тоже изменился.

Одинаково ли относятся в обществе к старению мужчин и женщин? (Спойлер: по-разному)

Известный американский психолог Джордан Питерсон говорил, что есть огромная разница в тех социальных требованиях, которые современное общество предъявляет к мужчине и женщине. Фактически перефразировав Питерсона, можно сказать, что, несмотря на то что женщины живут дольше мужчин (это общемировая статистика), к 30 годам общество требует от женщины, чтобы она состоялась в карьере и имела семью. И поэтому женщины уже даже боятся цифру «30» и ощущают огромное напряжение, когда один из чекбоксов отсутствует.

Мужчины же в современном мире (в России этот феномен меньше выражен) фактически должен просто перестать быть подростком. Сегодня молодой европейский мужчина только к 30 годам может задумываться о том, кем же ему стать, когда он вырастет, какую профессию ему выбрать, что его интересует.

Итог — огромный разрыв в ожидании женщин и мужчин от себя. И дальше женщина, которая сделала все, чтобы состояться к 30-35 годам, «должна» обществу хорошо выглядеть. Потому что, если она выглядит на свой возраст, она запустила себя. И поэтому женщины каждый год в свой день рождения сталкиваются с ужасом потери сексуальной привлекательности, профессионального отвержения. Мужчина, который всю жизнь занимался карьерой и не делал больших перерывов в связи декретными отпусками, болезнями детей и другими семейными обстоятельствами, которые подкидывает женщине семейная жизнь, не испытывает из-за этого сложностей. На женщину в зрелом и позднем возрасте также ложится забота за престарелыми родственниками, кому уже за 70 лет. Поэтому сложно сказать, что взросление и старость могут звучать для женщины привлекательно. Это возраст, когда она никого не интересует как сексуальный объект, как профессионал. Когда она в лучшем случае мать, жена, специалист на работе, а помимо этого, у нее еще уход за родственниками, ее считают непривлекательной, так как в нашей культуре выглядеть старо стыдно. Поэтому совершенно не вызывает никакого удивления, что женщина испытает ужас и панику при взрослении. И, наверное, это не изменится до тех пор, пока не изменится культура.

Как перестать бояться возраста?

Понять, что это неизбежно. Он наступит все равно. И главную роль играет не физическая привлекательность, а самостоятельность, независимость женщины. К наступившему зрелому возрасту важно иметь профессию, доход, накопления, собственное жилье (желательно). Вот это то, во что стоит вкладывать усилия, даже если судьба наградила тебя благополучным браком.

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Кроме того, есть такой психотерапевтический прием — экспозиция. Это когда мы предъявляем себе стимул, которого боимся, и нервная система потихоньку привыкает к нему и перестает страшиться. Смотри чаще на немолодые лица, не избегай, не помечай их пометкой «некрасивые». Рассматривай стариков, на самом деле они очень-очень привлекательные. Эти потрясающие белоснежные волосы, это благородство и покой, которые видны во взгляде человека, достойно прожившего свою жизнь. Сегодня, к счастью, начинают появляться возрастные модели. Например, Мэй Маск, которой больше 60 лет, мать Илона Маска. Конечно, это капля в море. Но это говорит о том, что наш взгляд на старость потихонечку меняется.

Не забывай о том, что наши представления о старости изменились. Старость сейчас — это активный период жизни. Высокая вероятность заболеваний, одиночества, жизненные драмы детей… Зрелый возраст — это период высокой психической нагрузки. Надо подумать заранее, что ты возьмешь с собой в этот возраст, чтобы чувствовать себя хорошо. Сейчас большую популярность приобретает психотерапия людей пожилого возраста. Потому что этот период жизни часто связан с депрессивными состояниями. Не жди заранее, обратись вовремя к специалисту, чтобы справиться со страхом старения и принять, что с тобой будет происходить. С достоинством, радостью и любопытством!