Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Беременность

Что выдает несчастливых женщин 

Диана Товсепова 3 часа назад
Что выдает несчастливых женщин
Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны"
Известно, что привычки так или иначе характеризуют нас как личность. Как выяснил "Рамблер", по мнению психологов, женщинам, которые не чувствуют себя счастливыми присущ определенный набор ежедневных привычек.

Ну что там, что там?

Постоянная проверка электронной почты говорит или о страхе что-то упустить, или о том, что женщина постоянно ждет внимания, пусть даже это милое письмо — рассылка от магазина косметики.

Работать нельзя отдыхать

Женщина несчастлива, если ей постоянно кажется, что она не заслужила отдых. Слишком большие нагрузки, преднамеренное изматывание себя говорит о ее недовольстве собой. Следует помнить, что вам не нужно «вымаливать» у жизни отдых. Напротив, своевременная «перезарядка» только помогает эффективной работе.

"Да что вы, я не такая"

Стоит задуматься, если вы не умеете отвечать на комплименты простое «спасибо», а за каждую свою ошибку привыкли слишком долго оправдываться. Счастливая женщина с благодарностью принимает похвалу, и не занимается самобичеванием в случае промаха.

В эфире

Если каждый подаренный цветочек вы стараетесь сразу же залить в Инстаграм — что-то не так с вашей самооценкой. Так, транслирование в соцсетях всех приятных моментов жизни, говорит о том, что тех самых приятных моментов в вашей жизни не так уж много.

Осторожно, злая женщина

Если вы хоть чуть-чуть ощущаете, что радуетесь провалам знакомых (с которыми у вас нормальные отношения), стоит задуматься о вашем личном женском счастье. Постоянное обсуждение чьей-то «боли» и привычка долго жалеть подруг, не самым лучшим образом характеризует вас.

Готовлюсь к худшему

Если вы, как советует народная мудрость, всегда готовитесь к худшему, то автоматически обрекаете свой организм на постоянный стресс. Постоянное ожидание негативного развития событий вызывает невероятную усталость и перманентно плохое настроение. Если думаете исключительно о плохом варианте, значит вы явно несчастливы.
Видео дня. Куда пропала российская певица с мужским голосом
Женский форум 4
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Узнать Алентову просто невозможно»
«Узнать Алентову просто невозможно»
«Бездарное существо, пытающееся заработать»
«Бездарное существо, пытающееся заработать»
«Умный мужчина изменяет, но не выносит мозг»
«Умный мужчина изменяет, но не выносит мозг»
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
03:11
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
Звёзды Красота
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
02:31
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
Дом и сад
5 простых способов очистить воду из-под крана
04:25
5 простых способов очистить воду из-под крана
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение