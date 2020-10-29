Что выдает несчастливых женщин 

Известно, что привычки так или иначе характеризуют нас как личность. Как выяснил "Рамблер", по мнению психологов, женщинам, которые не чувствуют себя счастливыми присущ определенный набор ежедневных привычек.

Ну что там, что там?

Постоянная проверка электронной почты говорит или о страхе что-то упустить, или о том, что женщина постоянно ждет внимания, пусть даже это милое письмо — рассылка от магазина косметики.

Работать нельзя отдыхать

Женщина несчастлива, если ей постоянно кажется, что она не заслужила отдых. Слишком большие нагрузки, преднамеренное изматывание себя говорит о ее недовольстве собой. Следует помнить, что вам не нужно «вымаливать» у жизни отдых. Напротив, своевременная «перезарядка» только помогает эффективной работе.

"Да что вы, я не такая"

Стоит задуматься, если вы не умеете отвечать на комплименты простое «спасибо», а за каждую свою ошибку привыкли слишком долго оправдываться. Счастливая женщина с благодарностью принимает похвалу, и не занимается самобичеванием в случае промаха.

В эфире

Если каждый подаренный цветочек вы стараетесь сразу же залить в Инстаграм — что-то не так с вашей самооценкой. Так, транслирование в соцсетях всех приятных моментов жизни, говорит о том, что тех самых приятных моментов в вашей жизни не так уж много.

Осторожно, злая женщина

Если вы хоть чуть-чуть ощущаете, что радуетесь провалам знакомых (с которыми у вас нормальные отношения), стоит задуматься о вашем личном женском счастье. Постоянное обсуждение чьей-то «боли» и привычка долго жалеть подруг, не самым лучшим образом характеризует вас.

Готовлюсь к худшему

Если вы, как советует народная мудрость, всегда готовитесь к худшему, то автоматически обрекаете свой организм на постоянный стресс. Постоянное ожидание негативного развития событий вызывает невероятную усталость и перманентно плохое настроение. Если думаете исключительно о плохом варианте, значит вы явно несчастливы.