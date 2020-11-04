Женские привычки, которые выводят мужчин из себя 

Даже в самых гармоничных отношениях случаются разлады и недопонимания. Нередко бывает и так, что любимый партнер начинает раздражать. Какие женские привычки чаще всего выводят мужчин из себя? Выяснял "Рамблер".

Публичная демонстрация чувств

Страстные поцелуи на глазах у друзей и случайных прохожих, неприличные заигрывания в компании и другие недвусмысленные жесты — это и многое другое в считанные секунды способно вогнать мужчину в краску. Особенно если он по своей натуре скромной и сдержанный человек.

Общение намеками

Многие девушки уверены, — любимый человек должен сам догадаться о том, какой подарок они ждут на день рождения, какой фильм хотят посмотреть этим вечером, а в какой ресторан отправиться на годовщину. Однако мужчины точно так же, как женщины, не умеют читать мысли. Поэтому для обоих партнеров проще напрямую говорить о своих желаниях.

Недовольство своим весом

Даже самые стройные и подтянутые девушки могут день за днем жаловаться своему возлюбленному на "лишний вес". И если по началу мужчина будет убеждать пассию в том, что она выдумала свою проблему, то спустя какое-то время ему надоест это делать, и он начнет соглашаться с девушкой, чем повергнет ее в шок.