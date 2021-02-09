Тайная сторона жизни содержанок 

Многие девушки мечтают о богатом принце, который превратит их в жизнь в сказку. Но на деле оказывается все совсем не так — на стремящихся к беззаботной жизни девчат предложения горой не сыплются. Поэтому приходится соглашаться на то, что есть — пускай лысые и старые, но, главное, при деньгах. В простонародье таких называют «папиками». Некоторые девушки выбирают именно такой путь — стать содержанкой, но у этой, казалось бы, легкой жизненной роли, есть и обратная сторона медали. Рамблер» разобрался в этом вопросе, проанализировав соцсети.

Прежде всего, стоит начать с формулировки. Содержанки — это не всегда эскорт. И, конечно, не всегда речь идет о стереотипной паре — провинциалке и богатом старике. К ним относятся и девушки, мечтающие найти того единственного, кому посвятят свою жизнь. Конечно, если он с кошельком. И неважно, в какой роли она будет выступать — жены или любовницы.

«Девушка знакомая в свое время жила на содержании (не старый папик, но очень обеспеченный). У девушки — бедная семья: одна мама и пятеро детей. Он заранее предупредил, что никогда не сможет на ней жениться. За время совместного проживания он обеспечил ее не только шмотками и украшениями. Она закончила престижный ВУЗ, устроилась на хорошую перспективную работу (не без его помощи). Он приобрел ей шикарную квартиру, повозил по миру. Одним словом, когда пришло время, и он женился на другой, у девушки было все. Расставаясь с ним, она не жалела о прожитых вместе годах и не считала это время потраченным зря»,

— поделилась историей девушка на форуме.

Как правило, побуждает девушек на поиск такого спутника нежелание или неумение самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. И проблема не только в том, что работа — это труд, а труд сопровождается сложностями. Есть еще такой аспект как отсутствие навыка брать ответственность за свою жизнь — это ни что иное, как проекция детских непроработанных травм. Также бывают случаи, когда финансовые проблемы девушек настолько масштабны, что им просто-напросто не хватает сил с ними бороться.

«Таких девушек можно подразделить на две категории. Первые — ничего не хотят добиваться самостоятельно, поэтому и садятся на шею какому-нить богатому престарелому «Казанове» и тянут с него жилы, живя в свое удовольствие. Вторые — реально нищие. Возможно, студентки, которым не на что купить даже пачку пельменей. И такой папик может стать для девушки ступенькой, которая поможет ей достичь поставленных целей»,

— заявила фолловер.

Содержанки целиком и полностью зависимы от своего спутника. Ведь, как гласит поговорка, «кто платит, тот и музыку заказывает». Такой формат взаимоотношений априори не подразумевает равноправный союз двух людей. Стать партнерами они могут разве что в альтернативной вселенной. Соответственно, девушка перестает быть собой. Его привычки, взгляды, убеждения, пожелания превращаются в ее кредо. Она должна вести себя так, как хочет он. Но в таком случае на хрупкие плечи женщины не возлагается груз ответственности — за себя, за жизнь, за будущее — за все отвечает мужчина.

«Кошмарная картинка… Собственно, богатого мужа я никогда и не хотела. Четко понимаю, что за все блага в этой жизни приходится платить. Могут и куском хлеба попрекнуть, и шмоткой очередной, если вякать начнешь, что мужа дома часто нет и приходит за полночь и то навеселе. Богатые мужчины зачастую даже собственность свою оберегают, как правило, у их жен ничегошеньки-то и нет, кроме возможности пользоваться (иногда очень временно) этими благами и дарами»,

— высказалась пользователь Сети.

По сути, это формат созависимых отношений — в них напрочь стерты межличностные границы. А где нет границ, там есть абьюз. Рано или поздно в такой паре появится насилие — как психологическое, так и физическое. Представитель сильного пола, прощупав и поняв, что ему дозволено абсолютно все, начнет унижать девушку, изводить и манипулировать ею. Ведь такое поведение обеспеченные мужчины умело компенсируют дорогими подарками.

Кстати, многие мужчины, беря «под крыло» такую «птичку», подписывают с ней контракт. Как правило, в нем прописано несколько условий: он у нее один единственный и прав на личную жизнь она не имеет. В случае измены или разрыва отношений по инициативе девушки, у нее забираются все подарки и прочие блага, включая квартиры и машины. Получается, зря дама старалась, годами ублажая папика, раз в результате осталась без почти добросовестно нажитого имущества?