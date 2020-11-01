10 жестоких правил, с которыми нужно смириться женщине

Кажется, что все всегда будет хорошо: вы молоды, у вас полно сил и возможностей. Но жизнь куда суровее и нужно уметь это признавать.

Позитивное мышление — ключ к успеху. Многие слышат эту формулировку постоянно, только вот вряд ли она единственно верная. Да смотреть на все с иронией и надеждой на лучшее — хорошая установка: она помогает сберечь нервы, сделать течение жизни приятным и увлекательным.

Но каждый человек рано или поздно сталкивается с суровой реальностью. Кого-то подобная встреча может загнать в депрессию, кому-то даст стимул пересмотреть свои взгляды на жизнь. Поэтому постарайтесь узнать всю правду жизни сейчас, чтобы потом быть готовым ко всему.

Учиться нужно постоянно

Учеба не заканчивается с выпуском из школы или университета. Если хотите отложить проблемы с памятью, придется добавить в свою жизнь немного задач, изучения новых языков или литературы. Более того, самообразование стало важной и естественной частью жизни современного человека. Это не только хорошо сказывается на ваших когнитивных способностях, но и на карьере, и общем интеллекте.

Молодость не вечна

К сожалению, остаться вечно молодым можно только в душе. Тело неизбежно поддается возрастным изменениям, которые вы можете только отсрочить или замаскировать. Чтобы выглядеть одинаково хорошо в 30, 40 и 50 лет важно придерживаться здорового образа жизни и включить в рутину комплексный уход.

Внешность важна

В вечном споре что важнее, внутренняя или внешняя красота, пора поставить точку. Ученые и психологи уже доказали, что привлекательные внешне люди проще устраиваются в жизни, добиваются результатов и в принципе перед ними словно открываются все двери. Дело не столько в природных данных, сколько в ухоженности, стиле, харизме и приятном выражении лица.

Брак не обязателен

Раньше в паре было проще выжить, потом это стало обязательно согласно религиозным представлениям. Сейчас парадигма сместилась, и вы вполне можете счастливо прожить эту жизнь без штампа в паспорте. В ХХI веке брак — добровольное решение, так что если не хотите, не ищите «хоть кого-то», лишь бы избавиться от осуждения других. Вы сами несете ответственность за свою жизнь.

Будьте готовы к переменам

Мир меняется и вы можете заметить, что делает он это постоянно, с невероятной скоростью. Старайтесь не отставать. Получайте новые навыки, которые актуальны именно сейчас или будут актуальны в будущем, не бойтесь менять работу, меcто жительствf, круг общения, свои взгляды на мир. Ничто в этом мире не стабильно, но чем лучше вы адаптируетесь, тем крепче выстоите любой кризис.

Возможности не безграничны

На тренингах по личностному росту заявляют: вы можете делать что угодно. Умейте вовремя останавливаться и получать выгоду. Не нужно жить иллюзиями, гораздо проще основательно взяться за дело и работать на благо семьи или конкретно себя.

Будущее зависит от вас

Никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Не забывайте, что все может измениться в один момент, поэтому важно планировать, рассчитывать и иметь надежную финансовую подушку безопасности. А еще, пока вы полны сил и здоровья, берегите внутренние ресурсы организма, чтобы в старости не расплачиваться за грехи.

Будет кто-то лучше

Не стоит расстраиватьcz по этому поводу. С детства нам твердят, что лучшим из лучших стать невозможно: люди постоянно находят кого-то, кто успешнее, красивее, сильнее и так далее. Старайтесь не сосредотачиваться на гонке за первым местом. Единственный конкурент для вас — это вы из прошлого.

Вы можете уставать

Современный идеал человека — это все и всегда успевающий, контролирующий и успешный. Спортзал, работа, семья, хобби, друзья. На самом деле даже в молодости оказывается непросто совмещать все это, потому что людям, как ни странно, свойственно уставать и требовать небольшую передышку. Не нужно корить себя за то, что вашей голове и телу захотелось полениться.

Алкоголь вреден

С одной стороны, говорят, что бокал красного сухого даже необходим, но рисков для здоровья, пусть и минимальных, не исключает. Старайтесь отказываться от спиртного, это положительно скажется на вашем здоровье.