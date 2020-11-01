Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

10 жестоких правил, с которыми придется смириться каждой женщине 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 17 часов назад
10 жестоких правил, с которыми нужно смириться женщине
Фото: depositphotos.com
Кажется, что все всегда будет хорошо: вы молоды, у вас полно сил и возможностей. Но жизнь куда суровее и нужно уметь это признавать.
Позитивное мышление — ключ к успеху. Многие слышат эту формулировку постоянно, только вот вряд ли она единственно верная. Да смотреть на все с иронией и надеждой на лучшее — хорошая установка: она помогает сберечь нервы, сделать течение жизни приятным и увлекательным.
Но каждый человек рано или поздно сталкивается с суровой реальностью. Кого-то подобная встреча может загнать в депрессию, кому-то даст стимул пересмотреть свои взгляды на жизнь. Поэтому постарайтесь узнать всю правду жизни сейчас, чтобы потом быть готовым ко всему.

Учиться нужно постоянно

Учеба не заканчивается с выпуском из школы или университета. Если хотите отложить проблемы с памятью, придется добавить в свою жизнь немного задач, изучения новых языков или литературы. Более того, самообразование стало важной и естественной частью жизни современного человека. Это не только хорошо сказывается на ваших когнитивных способностях, но и на карьере, и общем интеллекте.

Молодость не вечна

К сожалению, остаться вечно молодым можно только в душе. Тело неизбежно поддается возрастным изменениям, которые вы можете только отсрочить или замаскировать. Чтобы выглядеть одинаково хорошо в 30, 40 и 50 лет важно придерживаться здорового образа жизни и включить в рутину комплексный уход.

Внешность важна

В вечном споре что важнее, внутренняя или внешняя красота, пора поставить точку. Ученые и психологи уже доказали, что привлекательные внешне люди проще устраиваются в жизни, добиваются результатов и в принципе перед ними словно открываются все двери. Дело не столько в природных данных, сколько в ухоженности, стиле, харизме и приятном выражении лица.

Брак не обязателен

Раньше в паре было проще выжить, потом это стало обязательно согласно религиозным представлениям. Сейчас парадигма сместилась, и вы вполне можете счастливо прожить эту жизнь без штампа в паспорте. В ХХI веке брак — добровольное решение, так что если не хотите, не ищите «хоть кого-то», лишь бы избавиться от осуждения других. Вы сами несете ответственность за свою жизнь.

Будьте готовы к переменам

Мир меняется и вы можете заметить, что делает он это постоянно, с невероятной скоростью. Старайтесь не отставать. Получайте новые навыки, которые актуальны именно сейчас или будут актуальны в будущем, не бойтесь менять работу, меcто жительствf, круг общения, свои взгляды на мир. Ничто в этом мире не стабильно, но чем лучше вы адаптируетесь, тем крепче выстоите любой кризис.

Возможности не безграничны

На тренингах по личностному росту заявляют: вы можете делать что угодно. Умейте вовремя останавливаться и получать выгоду. Не нужно жить иллюзиями, гораздо проще основательно взяться за дело и работать на благо семьи или конкретно себя.

Будущее зависит от вас

Никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Не забывайте, что все может измениться в один момент, поэтому важно планировать, рассчитывать и иметь надежную финансовую подушку безопасности. А еще, пока вы полны сил и здоровья, берегите внутренние ресурсы организма, чтобы в старости не расплачиваться за грехи.

Будет кто-то лучше

Не стоит расстраиватьcz по этому поводу. С детства нам твердят, что лучшим из лучших стать невозможно: люди постоянно находят кого-то, кто успешнее, красивее, сильнее и так далее. Старайтесь не сосредотачиваться на гонке за первым местом. Единственный конкурент для вас — это вы из прошлого.

Вы можете уставать

Современный идеал человека — это все и всегда успевающий, контролирующий и успешный. Спортзал, работа, семья, хобби, друзья. На самом деле даже в молодости оказывается непросто совмещать все это, потому что людям, как ни странно, свойственно уставать и требовать небольшую передышку. Не нужно корить себя за то, что вашей голове и телу захотелось полениться.

Алкоголь вреден

С одной стороны, говорят, что бокал красного сухого даже необходим, но рисков для здоровья, пусть и минимальных, не исключает. Старайтесь отказываться от спиртного, это положительно скажется на вашем здоровье.
Видео дня. Как победить повышенную потливость рук и ног
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
10 секретов, которые мужчины ни за что не раскроют женщине 10 секретов, которые мужчины ни за что не раскроют женщине 10 королевских правил воспитания, которые точно пригодятся каждому родителю 10 королевских правил воспитания, которые точно пригодятся каждому родителю 9 подурневших звезд, которые прежде считались эталонами красоты 9 подурневших звезд, которые прежде считались эталонами красоты
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Почему Ветлицкой не удалось вернуться с триумфом
02:30
Почему Ветлицкой не удалось вернуться с триумфом
Звёзды
Как не посадить зрение, сидя за монитором
07:48
Как не посадить зрение, сидя за монитором
Здоровье
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение