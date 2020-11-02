10 секретов, которые мужчины не раскроют женщине

Мужчины не менее загадочны, чем женщины, хотя и бытует заблуждение, что они обычно не скрывают своих мыслей и до безобразия прямолинейны. Но это распространенный миф, не более. На самом деле они не меньше женщин держат в себе некоторые тайны, которые им бы не хотелось разглашать.

У каждого представителя сильного пола есть свой список вещей, которые они тщательно скрывают. Мы предлагаем вам перечень самых распространенных секретов, тщательно скрываемых мужчинами.

Иногда боятся не меньше женщин

Скрывать свои фобии — нормальное явление среди мужчин. Им неловко проявить свои страхи, ведь это не к лицу настоящему мужику. Но факт остается фактом. Они нередко не меньше женщин боятся насекомых, темноты или предстоящего собеседования.

Скрывают, когда по-настоящему ревнуют

Мужчины не любят выставлять свои искренние чувства напоказ. Большинство скроет негодование, если им покажется, что их девушка открыто флиртует с другим парнем. Хотя и будут сильно из-за этого переживать.

Любят комплименты

В традиционном обществе принято, что комплименты и нежности обычно говорят женщинам, но сильному полу они нужны не меньше. Это повышает их самооценку и помогает поддерживать теплые отношения в паре.

Часто не знают, что делать

Образ настоящего мужчины предполагает умение найти выход из любой ситуации. Поэтому мало кто признается, что не знает как поступить в затруднительном положении. Это прямой удар по самолюбию и яростное нежелание выглядеть в глазах женщин слабаком.

Любят уверенных женщин

Правда в том, что мужчины видят прекрасную половину человечества именно так, как они заявляют себя миру. Модельная внешность не скроет комплексов, которые транслирует девушка своим поведением. Поэтому так много красивых, но одиноких женщин, и так много представительниц заурядной или даже необычной внешности, у которых нет отбоя от ухажеров.

Никогда не признаются в поражении

Постоянная конкуренция друг с другом вынуждает мужчин скрывать свои неудачи. Они никогда не признаются, что проиграли или не способны позволить себе то, что есть у других.

Испытывают симпатию к другим женщинам

Ни один мужчина в здравом рассудке не скажет своей любимой, что ему нравится ее подруга или сестра. Но это не означает, что он не будет о ней думать.

Им нравится смотреть женские передачи

Не верите? Конечно, ведь ни один мужик традиционной ориентации никогда в этом не признается. Но на самом деле, они таким образом снимают стресс: посмеются над «полезными» советами с телеэкрана или очередной мелодрамой, и готовы снова покорять мир.

Иногда плачут

Многие мужчины, когда смотрят фильмы, тоже плачут в трагических сюжетах. Но вы об этом вряд ли узнаете, так как они непременно скажут, что фильм какой-то дурацкий, а сами незаметно вытрут выступившие слезы.

Им важно, как выглядит их девушка

Конечно, они будут говорить, что любят вас такими, какие вы есть. Но в мечтах будут видеть вас в роскошном платье, которое будет сидеть на вас, как на богине. Вот такая правда жизни.