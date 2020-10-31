Какая нечисть живет внутри каждого знака зодиака 

Зачем надевать костюм, если можно спустить с привязи внутреннего монстра? А он, поверьте, куда страшнее этой вашей разукрашенной нечисти в кино. Рассказываем, к явлению какого ужасного существа готовиться и как запихнуть эту тварь обратно.

Овен — Дракон

Нет, это не те милые дракончики, на которых дети гоняют в мультфильмах, это та тварь, которая сжигает всю деревню, уносит красотку в свое логово и на завтрак хрустит коленками отважных глупцов, что решили спасти девоньку. Только у нас тут поправочка — молодая дама заменяется на юного мачо, а мужские коленки — на кровь конкуренток. Успокоить очень легко и просто — дать дракону больше вина, страстных красавцев и громкой музыки, и все — уснет лет на десять-двадцать.

Телец — Ведьма

Запивает шоколадный торт майонезом и не толстеет, выходит в магазин за водичкой и встречает принца на белом коне, не работает, но постоянно получает премии — как еще объяснить эту магию? И Телец от этого добра не отказывается и с радостью сотрудничает с внутренней бесовкой. А можно в нас ее тоже вселить? Очень нужно.

Близнецы — Оборотень

Эта красотка проворачивает такие фокусы куда чаще, нежели один раз в год. Ой, да что там, чаще одного раза в секунду. Просто так жить интереснее. И ладно бы ты познакомился с этим волчарой, в которого она оборачивается, так нет — каждый раз вылупляется какой-то новый, и хорошо, если не безумнее первого. Запихнуть их обратно или посадить на цепь — нереально. С этим придется только смириться.

Рак — Упырь

Если в своем стандартном режиме Рак — милое существо, которого нечаянно локтем задень, сымитирует сломанное ребро, сердечный приступ и клиническую смерть, то в Хэллоуин красотка превращается в монстра, который с радостью выпьет всю кровь из любимых, невыносимых и даже незнакомых. Забивать кол в сердце бесполезно, отрубать голову — новая вырастет, давить чеснок в глаза — только разозлишь. В общем, обратно в инфернальную глубь Рака этого монстра загонит только солнечный свет. А вот если на небе в это время пасмурно — пиши пропало.

Львица — Серена

Прикидывается милой и доброй нимфой. Ангельским голосочком вещает тебе, что каждый день будет варить алкогольный борщ и стряпать наркотические пироги, в постели вытворять настоящее шоу, покупать тебе пиво литрами, болеть за твою футбольную команду и с радостью убираться в доме. И только ты на крючок подцепишься, как — бац! — кровь из шеи сосут, ливер едят в три горла, мозг прокручивают через мясорубку. А нечего верить лишний раз. Обратно в недра Львицы монстр не уползает, потому что Львица — и есть этот монстр, просто хорошо шифруется.

Дева — Леший

Красотка уверена, что она — хозяйка не только леса, морей и соседских огородов, но и твоей жизни. А посему, чтобы ты эту самую жизнь не разбазарил, дает правильные советы абсолютно всегда, тыкая тебя носом во все ошибки. А если в эту ночь она вольет в себя совсем немного бутылок шампанского, то начнет превращаться в антропоморфное существо. В общем, совершенно неприятного персонажа, которое, к счастью, уже утром уползет обратно.

Весы — Инопланетянин

Вообще, Весы были посланы на эту планету нести добро и радость, но не ожидали, что их назовут безумцами, заставят пахать в офисе и обременят налогами, а еще горячую воду летом отключат. И какое тут добро, спрашивается? Поэтому неземная становится милым и приятным существом только в Хэллоуин. И даже на трезвую голову начинает нести добро, радость и всякую чушь. Сгинет уже на следующее утро, потому что на работу надо.

Скорпион — Чупакабра

Адское существо, которое пьет кровушку всех, кого видит. Да не просто пьет, а высасывает без остатка. Но на деле страшнее, чем на словах — чтобы жертва мучилась подольше, свои злодеяния Чупакабра творит на протяжение долгих лет, прикрывая пытки любовью, дружбой и деловым партнерством. Но это мы описали его спящее состояние, а вот на Хэллоуин его так понесет, что нам даже писать страшно. Изгнать из Скорпиона его не получится, потому что Скорпион сама не позволит, ей этот товарищ очень нравится.

Стрелец — Домовой

Стрелец превращается в запечного домового только на Хэллоуин. В бар, клуб, театр, кино или даже путешествие ее фиг заманишь. Она отчаянно хочет пустить корни в диван и смотреть ужастики. К счастью, это состояние длится всего одну ночь. Конечно, остаточные явления в виде желания встречаться только у нее дома есть, но это выветривается за день-два.

Козерог — Зомби

Непросвещенные люди могут подумать, что Козерог просто устала, в осеннюю депрессию впала, немного двинулась кукушкой, но мы с вами знаем — она слегка хочет сожрать ваш мозг. Очень опасный персонаж Хэллоуина на самом деле. Попытается открыть голову даже у тех, кто серым веществом обделен, будет всю ночь нудеть на своем зомбическом языке и двигаться так странно, что захочется вызвать санитаров или влить в нее что-то алкогольное — вдруг поможет. Изгоняется просто — 30-часовым сном и хороших кофе.

Водолей — Водяной

В Хэллоуин этот персонаж с радостью вливает в себя весь алкоголь, что есть на вечеринке, а потом идет за добавкой в ближайший магазин. А после, оккупировав ванную комнату, начинает плакать и стонать о том, что никто с ним дружить не хочет, своего принца на белом коне никогда не найдет, а его поделки из морских водорослей никто не ценит. К счастью, в закат этот монстр уходит после долгого сна и веселых комедий. Только не русских, а то волшебство не получится.

Рыбы — Единорог

Да не простой, а инфернальный. Выглядит, как самое прекрасное существо на планете, но когда подходишь ближе, с радостным воплем забивает тебя копытцами. А все потому, что Рыбки не умеют свой гнев выпускать экологично и ждут Хэллоуин, когда вместо злости в народ можно выпустить адского Единорога. Лечится это напасть просто — здравым смыслом, который приходит к Рыбкам только наутро.