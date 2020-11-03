Многие люди думают, что они просто неаккуратные и ленивые, из-за того, что не хотят наводить порядок в доме. На самом деле захламленность часто сигнализирует о проблемах с психикой. "Рамблер" рассказывает, с чем сталкиваются люди, которые не могут выкинуть мусор из квартиры и расставить все вещи на места.

Нарушение границ

С помощью беспорядка в доме человек пытается бороться с нарушением своих границ. Так он отстаивает их и показывает, что он что-то решает в доме. Как правило, это происходит из-за конфликтов в семье. Например, между детьми и родителями или партнерами.

Страх перемен

С помощью захламления пространства человек пытается бороться со своим страхом всего нового. Беспорядок останавливает время и создает иллюзию безопасности. Человек привязывает себя к старым вещам и таким образом противится новому.

Депрессия

Одним из проявлений клинической депрессии считается апатия ко всему, в том числе и к уборке. Человек может месяцами жить в захламленном пространстве и ему будет комфортно. Кроме того, это заболевание отнимает много сил, а бардак говорит о том, что человек перестал себя уважать.

Инфантилизм