Эротические сновидения: причины и подтекст

8% наших снов носят эротический характер, - об этом сообщает Лаборатория сновидений и кошмаров Монреальского университета. Но как трактовать такие сны? Стоит ли их понимать буквально? О чем сигнализируют эротические сновидения на самом деле? Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Яркий оргазм

Если во сне вы испытываете ни с чем не сравнимое наслаждение от занятия любовью, скорее всего это говорит о том, что вы с волнением ожидаете, как чему-то в реальной жизни придет конец. Например, вы наконец получите долгожданную работу или уладите давний конфликт. Кроме того, такой сон может указывать на то, что вам не хватает сексуальной разрядки.

Измена возлюбленному

Это один из снов, чаще всего продиктованных подсознанием. Если во сне вы изменяете своему партнеру с другим, это указывает на то, что и в реальной жизни вы задумывались о такой возможности. Не факт, что вы представляли интим на стороне в деталях, однако на подсознательном уровне эти мысли остались с вами, а позже воплотились во сне затем, чтобы вы решили, - готовы вы ли вы пойти на измену, или же фантазии должны остаться фантазиями.

Секс с множеством партнеров

Данное сновидение сигнализирует о подавленных желаниях и потребностях. Скорее всего вы хотите быть более сексуально раскрепощенной, но что-то внутри вас останавливает.