«Подруга вчера гостила у меня, озадачила слегка. Ее муж раньше выпивал. Сильно, почти каждый день. В связи с этим начались раздоры и интимные проблемы. У подруги уже зрело решение — или вести к наркологу или коленкой под зад муженьку дать. Только жизнь иначе распорядилась. У 35-летнего мужика случился инфаркт. И все — почти год не курит и не пьет. Да только, видать, скучно ему жить стало. Увлекся всерьез кулинарией. Читает кулинарные книги, что-то готовит, экспериментирует. Надо признать, здорово получается, пробовала его стряпню. Но заменять жену на кухне не собирается. Ему больше нравится сидеть рядом, когда она готовит и давать ценные указания — здесь надо это добавить, а тут ты этого не положила, неправильно делаешь, дай покажу, как надо и т.д. Подруга вчера выдала фразу, от которой я чуть со стула не упала: "Если бы ты знала, как он мне на кухне надоел. Иногда думаю, что лучше бы он пил!"
«Я в его ящики с инструментами не лезу и в гараже не командую. А кухня — это мой будуар, нечего там мужику делать! Мне только мужика на кухне не хватало. Правда, частенько я сама прошу мужа со мной посидеть на кухне, делаю ему кофе, даю бутербродов, сигарет, пепельницу, сама готовлю, а он ест/курит/пьет кофе и меня развлекает! Красота!»
«Мне муж на кухне иногда помогает. За сложное не берется, но почистить, порезать, потереть… У него отлично получается. Это он так заботится обо мне, не хочет, чтоб я вечно за готовкой пропадала»,