«Мне только мужика на кухне не хватало!»

Во многих семьях до сих пор сохранился уклад — мужчина добывает деньги, женщина хранит очаг. Тем не менее, некоторые люди начинают меняться ролями. И все бы ничего, если обоим партнерам так комфортнее. Но есть случаи, когда представительницы прекрасного пола очень остро реагируют на вторжение мужчин на «их территорию». Но почему так происходит? «Рамблер» проанализировал соцсети, чтобы разобраться в этом вопросе.

«Подруга вчера гостила у меня, озадачила слегка. Ее муж раньше выпивал. Сильно, почти каждый день. В связи с этим начались раздоры и интимные проблемы. У подруги уже зрело решение — или вести к наркологу или коленкой под зад муженьку дать. Только жизнь иначе распорядилась. У 35-летнего мужика случился инфаркт. И все — почти год не курит и не пьет. Да только, видать, скучно ему жить стало. Увлекся всерьез кулинарией. Читает кулинарные книги, что-то готовит, экспериментирует. Надо признать, здорово получается, пробовала его стряпню. Но заменять жену на кухне не собирается. Ему больше нравится сидеть рядом, когда она готовит и давать ценные указания — здесь надо это добавить, а тут ты этого не положила, неправильно делаешь, дай покажу, как надо и т.д. Подруга вчера выдала фразу, от которой я чуть со стула не упала: "Если бы ты знала, как он мне на кухне надоел. Иногда думаю, что лучше бы он пил!"

— поделилась историей автор.

Что же мы видим? Женщина злится на то, что мужчина учит ее, как ей делать то, что она изо дня в день практикует уже множество лет. Возможно, она считает, что таким образом супруг показывает ей свои сомнения в ее компетенции. Вряд ли подобный формат был бы кому-то приятен.

Некоторые женщины поощряют присутствие супруга на кухне, но только в том случае, если он их развлекает. Возможно, в такие моменты жены чувствуют какое-то единство с избранником. Пускай, готовит только она, зато он сидит рядом и не дает скучать.

«Я в его ящики с инструментами не лезу и в гараже не командую. А кухня — это мой будуар, нечего там мужику делать! Мне только мужика на кухне не хватало. Правда, частенько я сама прошу мужа со мной посидеть на кухне, делаю ему кофе, даю бутербродов, сигарет, пепельницу, сама готовлю, а он ест/курит/пьет кофе и меня развлекает! Красота!»

— высказалась фолловер.

Но если бы мужчина не указывал на недостатки, а помогал, возможно, его супруга была бы рада. Некоторые женщины отмечают, что им крайне приятно, если муж немного помогает на кухне. Как правило, представители сильного пола в этот момент руководствуются желанием позаботиться о возлюбленной.

«Мне муж на кухне иногда помогает. За сложное не берется, но почистить, порезать, потереть… У него отлично получается. Это он так заботится обо мне, не хочет, чтоб я вечно за готовкой пропадала»,

— рассказала девушка.