Как убедить мужчину не давать вам советы за рулем

Никаких скандалов — только конструктивный диалог.

Когда мы осваиваем новую роль для себя, избежать советов «бывалых», в нашем случае, мужа, который уже давно за рулем и «все об этом знает», довольно трудно. Конечно, можно все стерпеть, если вы сели в салон со своим мужчиной впервые, некоторые советы действительно могут оказаться полезными, однако если советы сыпятся на вас каждый раз, когда вы отправляетесь вместе за продуктами и за рулем в это раз вы, такая ситуация может напрягать довольно серьезно. Что же делать? Огрызаться? Не стоит. Мы подскажем способы лучше.

Будьте терпимее

Если вы человек, который выслушает и сделает по-своему, отлично, и все же что же делать здесь и сейчас, когда мужчину просто не остановить? Ему может не понравиться как вы повернули, пропустили соседа сбоку, резко затормозили или же припарковались «жутко криво». Скандал на людях вам точно не нужен, а потому попытайтесь отшутиться. Как правило, адекватному человеку всегда понятна реакция на свои наставления, когда их перестают воспринимать всерьез.

Скажите о своих чувствах

Если спокойное игнорирование и перевод в шутку не помогает из раза в раз, придется поставить человека перед фактом — его советы не только мешают вам управлять автомобилем, но и в некоторых случаях оказываются бесполезными. Главное говорить об этом без агрессии, просто объясните, что сейчас не лучшее время, и если он захочет вернуться к теме, вы с удовольствием выслушаете его, но уже дома. Чаще всего мужичны просто переключаются и уже не терроризируют «советами международной важности».

Ставьте советы под сомнение