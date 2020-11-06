Худшие жены по знаку зодиака 

Быть хорошей женой — до смерти скучно. Поэтому героини нашего гороскопа не отказывают себе в удовольствии мучить мужей так, чтобы мало не показалось. И правильно! Жизнь — штука короткая.

Рыбы

Со стороны может показаться, что Рыбы — идеальная жена. Вся такая милая, чувствительная и воздушная — как раз на этом ее навыки и заканчиваются. Может еще рядом с мужем красиво ходить, загадочно смотреть в даль и убирать прядь волос со лба так, что все мужские особи в районе километра попадают. Наркотические пироги, сексуальные шоу в спальне и серьезный взрослый разговор по душам от нее ждать не стоит. Зато как ходит рядом, как ходит…

Близнецы

Жена Шредингера — то ли она есть, то ли ее нет — непонятно. Появляется в жизни любимого и единственного раз в месяц, чтобы переодеться и сказаться живой. В этот момент может предоставить секс, душевный разговор за бутылочкой-другой крепкого и интересную историю — на этом все. Дети, как новая цивилизация в кастрюле с годичной окрошкой, не будут помнить облик своего светлого создателя. И может это к лучшему — зачем психику травмировать?

Львица

Львице нужен не муж, а подданный, который, к тому же, боготворить ее обязан, оды писать в ее честь, картины…да что мелочиться — должен просто вырвать сердце из своей костлявой груди и вручить ей. Ах, мы забыли — еще миллионером должен быть. Иначе на какие шиши он ей бриллианты, шубы, квартиры и самолеты покупать будет? Она, в свою очередь, соглашается целовать себя в гриву и называть своей дамой, но нечасто.

Скорпион

Женился на Скорпионе — считай, завел собственного суккуба, гигантского гремлина и маньяка в одном лице. И самое страшное тут не то, что борщ у нее невкусный, а то, что в борщ может быть добавлен секретный ингредиент, который отправит тебя в магическую страну или на тот свет — тут зависит от дозировки и твоего поведения. В общем, если Скорпион ходит по дому счастливая и довольная — готовься к беде, ведь она явно что-то замышляет. А еще — ни в коем случае не бери в жены Скорпиона.