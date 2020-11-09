Русские женщины глазами иностранки

Знаменитая австралийская исполнительница Перукуа дала интервью WomanHit.ru, в котором рассказала о своем знакомстве с нашей страной, феминизме и отношению к деньгам.

Перукуа окончила Академию искусств по классу джазового вокала, построила карьеру певицы в Сиднее, а затем начала творить совсем иную музыку. Сегодня она является автором таких популярных методик, как « Вокальная Йога », «Эмоциональное Очищение» и других. С концертами и семинарами певица объездила множество городов России.

— Как и когда вы в первый раз попали в Россию?

— Это было в 2011 году. Так получилось, что одновременно в моей жизни произошли два события. С одной стороны, российские организаторы пригласили меня в Москву с концертом и семинаром для женщин. И в то же самое время я встретила своего будущего русского мужа, который сразу же сделал мне предложение и пригласил в Россию в качестве своей невесты. Забавно, что его приглашение мне приснилось за день до того, как случилось на самом деле. Не скажу то же самое про приглашение от организаторов, мне оно во снах не приходило, сразу наяву.

— Какие были стереотипы о нашей стране до приезда сюда?

— У меня сложилось определенное представление о России задолго до приезда в страну. До 2010 года я не встречала русских людей. Мое знакомство с Россией было заочным. В школе я с интересом читала историю современной России, про революцию, создание СССР. В более осознанном возрасте я, как и многие на Западе, подсела на книги Мегре об Анастасии. Россия представлялась загадочной страной, мистической, необычной, яркой и манящей.

— Кто была та первая женщина, с которой вы поговорили в России?

— За год до моего приезда в Россию одна русская девушка написала мне сообщение, что ей очень нравится моя музыка и она хотела бы организовать мое выступление в Москве. Учитывая, что я жила в Мельбурне, я понимала сложность этого проекта, проблемы с логистикой, визами и прочим, поэтому ответила отказом. Тогда она мне рассказала про деревеньку в Индии, где очень эклектичная артистическая среда и куда на зиму слетается много русских. Когда я поехала в Индию, в Дели, продолжать изучение ведического подхода к пению, я решила также навестить это местечко в Гоа. Прилетев, я была поражена красотой белых женщин, только потом я поняла, что большинство из них — русские.

Я стала ходить на уроки танца трайбл-фьюжн и на первом же занятии ко мне подошла девушка и спросила: «Вы Перукуа?». Оказалось, это именно она звала меня несколькими месяцами ранее в Россию. И тут такая случайная встреча. Она пообещала меня познакомить с большим количеством русских женщин, которых она знает и с которыми, как ей казалось, я близка по духу. Что она и сделала! Так началось мое погружение в русский мир, а уже через полгода я ступила на российскую землю, приземлившись в аэропорту Шереметьево . К слову, эта же девушка встретила меня в аэропорту, она приехала туда вместе с моим будущим супругом.

— Много ли у вас подруг среди русских женщин? Есть ли какое-то одно качество, которое присуще вашим русским друзьям-женщинам?

— Я рада тому факту, что у меня довольно много русских подруг. Причем в разных городах страны — от Владивостока до Калининграда. Я объехала практически всю Россию, так что повидала и региональные города, и настоящую дикую природу, и познакомилась с большим количеством женщин. Если же говорить о моих подругах, то у них много общих качеств. Многие мои подруги интересуются женскими сакральными танцами, йогой, медитацией. Их отличает невероятная грация, некий флер мистицизма, красоты, яркости… Они необычайно щедры и открыты. Вообще, для русских женщин ценность любви крайне высока. Любовь, брак, воспитание детей — эти традиционные ценности близки женщинам в России, и это прекрасно!

— Как вы относитесь к феминизму и понимаете его для себя? Почему сегодня это стало так актуально?

— Я думаю, феминизм — это очень грустный тренд современности, поразивший Запад и проникающий в Россию. Сама идея противопоставления и сравнения женщин с мужскими лекалами уродлива и травматична. Мы никогда не будет равными мужчине, нам это не нужно и противоестественно. Да, были жесткие времена, когда женщин сжигали на кострах, были времена их притеснения и унижения, но ответом на них должен был быть расцвет мира женщины — как цветка, пробившегося через асфальт. Феминизм же — попытка проломить этот асфальт каким-то жестоким инструментом типа лома.

Но женщина — это не стальной прут, а живой цветущий организм. Именно поэтому западный мир поражен изнутри. Женщины потеряли свою женственность, они страдают от омужествления. И сейчас эта болезнь пришла в Россию. Десятки тысяч женщин обращаются ко мне с просьбой помочь им вернуться к себе, к своей чувственной природе, к своей способности чувствовать, радоваться ипринимать свое тело, свой внутренний мир…

— Охарактеризуйте русских женщин по нескольким пунктам. Начнем с внешнего вида.

— Русские женщины очень красивы! Нигде в мире я не видела такого количества привлекательных женщин, как в России. И я называю вашу страну «Страна на высоком каблуке» — такого количества «шпилек» на улицах я не могла себе даже представить.

— Следующий пункт: время и усилия на уход за собой.

— Русские женщины уделяют этому вопросу большое внимание, и я рада дружить с целым рядом женщин, сделавших это своей профессией — они открывают свои салоны естественной красоты, натуральные SPA-центры, производят природную экологически чистую уходовую косметику.

— Отношения с мужчинами.

— Отношения с мужчинами важны везде, что отличительно в России — сохранение ролей мужчины и женщины, и это бесценно. В мире, где разница полов стирается, где теряются ориентиры, в России удается сохранить ценность того, что ты мужчина, или ты женщина.

— Отношение к семье и дому.

— У вас отношение к семье и детям намного более трепетное, чем на Западе, и это опять же супер! Мы, женщины, по природе — хранительницы домашнего очага. И в России это качество возведено в абсолют. Через наше тело жизнь приходит в жизнь, и то, что в России об этом не забывают, ставит вашу страну намного выше многих так называемых «развитых» стран в моих глазах.

— Отношение к деньгам.

— Русские женщины, с одной стороны, крайне независимы, с другой, они явно рассчитывают на активное проявление мужчины в вопросе зарабатывания денег. Россия — это страна крайностей, с одной стороны, тут есть явный запрос на то, чтобы деньги зарабатывал мужчина, с другой — абсолютное большинство женщин признается в том, что пока именно на них лежит заработок семьи. Многие русские женщины великолепно образованы и получают больше своих мужчин.

— Саморазвитие.

— Если на семинаре я попрошу женщин, кто получил высшее образование, поднять руку, то в России таких будет раза в 3 или 4 больше, чем на Западе. Учеба и саморазвитие у вас в большом почете. Это своего рода неофициальная религия. Кроме того, стремление к исследованию своего духовного мира, поиск ответов на глубокие вопросы бытия, медитация, самопознание, раскрытие своих талантов, тема предназначения женщины и тому подобное волнует в России куда большее количество женщин, чем на Западе.