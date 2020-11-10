Что означают сны об отношениях с партнером

По словам экспертов, измена партнера в вашем сне не означает ничего хорошего и в реальности.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что сон действительно очень важен не только для физического, но и для психологического здоровья. И от того, насколько хорошо вы высыпаетесь, будет зависеть, насколько успешными вы будете и насколько будут гармоничными ваши отношения с партнером. Ведь, согласитесь, если во сне вы видите, что ваш избранник предается любовным утехам, скажем, со своей бывшей, то вы просыпаетесь разбитой и раздраженной, спуская пар на ничего не знающего о вашем сновидении кавалере. При этом эксперты считают, что правильная трактовка сновидений поможет вам больше узнать о собственных потребностях и даже выявить скрытые чувства и мысли (например, если вы были в чем-то не уверены, то сновидения помогут вам определиться и понять, чего же вы на самом деле хотите). Так, например, группа ученых провела опрос, согласно которому выявила девять основных сценариев сновидений и их толкование, передает издание Daily Mail.

Партнер изменяет вам со своей бывшей. Данное сновидение может указывать на то, что вы не уверены в своем избраннике и в том, что у ваших отношениях есть будущее. При этом вы боитесь, что когда-нибудь измена произойдет наяву и вы останетесь с разбитым сердцем. Кроме того, это означает, что у вас низкая самооценка и в скором времени в вашей жизни действительно может появиться человек, который разрушит (или испортит) ваши отношения.

Партнер уходит от вас. Данный сон можно трактовать как переход на новый уровень в отношениях. Другими словами, вы готовы сделать следующий шаг и изменить свою жизнь (съехаться со своим избранником, выйти замуж, родить ребенка или просто хотя бы признаться ему в том, что вы на самом деле его очень любите).

Вы забеременели от своего партнера. Тех, кто не планировал заводить ребенка в ближайшее время может насторожить данный сон, однако эксперты успокаивают, что все не так однозначно. Беременность во сне может означать появление новых идей или проектов в вашей жизни, а вашему партнеру в данном случае отводится роль помощника. Именно он поможет вам воплотить ваши мечты в реальность.

Вы горячо спорите с партнером. Если на протяжении всего сна вы отстаиваете свою точку зрения и пытаетесь что-то доказать своему избраннику, то это означает, что у вас есть сильные чувства к данному человеку, но вы их скрываете и не даете им выхода. Попробуйте рассказать кавалеру, что именно вы испытываете и посмотрите на его реакцию.

Вы занимаетесь любовью со своим партнером. Данное сновидение может означать, что у вас есть тайные сексуальные желания, которые вы боитесь озвучить своему избраннику. Эксперты рекомендуют набраться смелости и открыться партнеру. Возможно, человек мечтает о чем-то подобном и это поможет вам сблизиться.

У вас случилась близость с другом вашего партнера. Если вам приснилось, что вы занимаетесь сексом с другом вашего кавалера, то это может означать, что вы испытываете вину перед своим избранником. Возможно, в определенный момент вы предпочли карьеру отношениям и пренебрегли потребностями своего партнера. И подобным образом стремитесь искупить вину и наверстать упущенное.

Ваш партнер уходит из жизни. Данный сон может означать, что вы очень сильно боитесь потерять человека или завершить отношения. Кроме того, вас беспокоит изменившееся поведение избранника, ведь вам кажется, что он явно от вас что-то скрывает.

Вы выходите замуж за своего партнера. Если вам снится ваша свадьба, то это означает, что вы готовы стать единым целым и всячески поддерживать своего избранника. Также это может означать сильную связь между вами и преданность какому-либо общему делу.

Партнер пытается причинить вам зло. Данное сновидение означает, что в отношениях вас что-то пугает и вы пытаетесь любыми способами избежать (или изменить) это в реальной жизни.