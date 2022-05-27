Психолог: «Люди спешат осудить, а не поддержать друг друга»

Всем известно, что постоянные упреки и отсутствие поддержки действуют угнетающе и вовсе не мотивируют достигать чего-либо, чтобы доказать кому-то, что они ошибались на ваш счет.

Так, если это знает большинство людей, то почему же они не спешат протянуть руку помощи и вдохновить на успех?

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Сравнение себя с другими

Зачастую к осуждению других приводит банальное сравнение, которое, увы, иногда бывает не в вашу пользу. Например, глядя на своих знакомых, вы вдруг понимаете, что не настолько успешны и коммуникабельны, как они, поэтому пытаетесь придумать хоть что-нибудь, чтобы можно было раскритиковать их в пух и прах. Тем самым вы словно оправдываете собственную несостоятельность и нежелание перенимать опыт других, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Психологи рекомендуют перестать выискивать недостатки у других и сосредоточиться на собственной персоне.

Попытка оправдать свои слабости

Эксперты уверяют, что, возможно, желание осудить кого-либо возникает у вас из-за того, что таким образом вы пытаетесь скрыть какие-то свои внутренние страхи и комплексы. Другими словами, вы пытаетесь возвыситься над остальными и показаться лучше, чем вы есть на самом деле. К сожалению, многие люди за счет обсуждения и критики других стараются подчеркнуть свои достоинства, несмотря на то что они весьма сомнительны и их вряд ли вообще можно отнести к преимуществам. Особенно часто такое поведение демонстрируют эгоцентричные личности с завышенной самооценкой, чтобы в очередной раз самоутвердиться за счет других и обрести уверенность в своих силах.

Боязнь осуждения

Как говорится, вы предпочитаете действовать на опережение и осудить кого-то прежде, чем начнут выговаривать что-то малоприятное вам. Кроме того, по мнению психологов, данное поведение может свидетельствовать о ваших внутренних проблемах, ведь зачастую вы озвучиваете те претензии, с которыми в той или иной степени столкнулись и сами. Если вы стали замечать, что ваша критика провоцирует конфликты, постарайтесь пересмотреть свое поведение и прежде, чем высказаться в чей-то адрес, подумать, каким образом человек отреагирует на ваши слова и не приведет ли это к негативным последствиям.

Расхождение ожиданий и реальности

Стремление осудить кого-то возникает и в том случае, если ваши ожидания не совпадают с реальностью. Скажем, на протяжении какого-то времени вы были очень хорошего мнения о человеке, но он вас подставил или предал. Что вы почувствуете? В первую очередь разочарование и обиду, потому что он не оправдал ваши ожидания, и эта ситуация продемонстрировала, что вы не разбираетесь в людях и зря потратили время и нервы на того, кто так с вами поступил в конечном счете. Соответственно, вы будете осуждать и обсуждать того, кто вас разочаровал.

Выход за рамки привычного

Выход за рамки привычной морали тоже может спровоцировать желание осуждать кого бы там ни было. Например, вас воспитывали в строгости и поэтому фривольное (как вам кажется) поведение некоторых личностей вызывает у вас недоумение и негатив. Соответственно, вы будете возмущаться и осуждать этих людей, хотя сами они не видят ничего криминального в своих поступках, потому как их уровень нравственности и моральные ценности отличаются от ваших.

Личная неприязнь

Если вам по какой-то причине кто-то не нравится, то все его поступки и слова будут вызывать у вас неприязнь, а заодно и желание отпустить едкий комментарий или высказать в его адрес что-то осуждающее. Психологи утверждают, что всему виной может быть какая-та давняя обида, возможно, этот человек поступил с вами некрасиво в свое время и с тех самых пор вы его, мягко говоря, недолюбливаете. И даже если впоследствии он сделает попытку к примирению и налаживанию с вами контакта, вы можете воспринять это как издевательство или желание покрасоваться и не прекратите его обсуждать и осуждать. Это можно исправить лишь в том случае, если вы примите извинения человека и согласитесь начать все с чистого листа.

Желание быть как все

Некоторые люди так стремятся не выделяться из толпы, что с легкостью приобщаются к какой-то группе и перенимают принятые там нормы поведения и общения. И если в этой группе осуждение кого бы то ни было является нормой, то и все ее члены будут вести себя соответствующим образом. А все потому, что участники не захотят выделяться и не станут идти против системы и своих единомышленников.

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