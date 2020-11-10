Что нужно успеть сделать до тридцати

Возраст от 20 до 30 — самое важное десятилетие в жизни человека. Это время нужно использовать максимально эффективно!

10 ноября отмечают Всемирный день молодежи. Мы все прекрасно знаем, что быть молодым — это всячески прекрасно. Ты полон сил, надежд, планов. Чувствуешь, что жизнь только-только начинается и впереди тебя ждет еще столько приятных открытий! Но ведь это и начало взрослой жизни. Время, когда закладывается фундамент будущего. Что посеешь в молодости, то пожнешь в зрелости…

Как же правильно использовать данные нам молодостью возможности? Именно об этом рассказывает книга психолога Мэг Джей «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом» (в России этот бестселлер выпущен издательством «Манн, Иванов и Фербер»). Книга посвящена всем тем, кому от 20 до 30 лет. По мнению автора, это самое важное десятилетие, которое определяет всю нашу дальнейшую жизнь. С разрешения издательства публикуем 12 мудрых советов-цитат из этой книги.

1. О формуле счастья.

Формулы хорошей жизни не существует, как нет жизни правильной или неправильной. Но есть выбор и его последствия, поэтому двадцатилетним юношам и девушкам было бы поле Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент — BigPicture.ru зно задуматься о своем будущем. Благодаря этому они будут чувствовать себя лучше, когда это будущее наступит. Если в возрасте от двадцати до тридцати лет вы будете уделять достаточно внимания своей жизни, вас ждут замечательные дни.

2. О выборе.

Невозможно прожить свою жизнь в мыслях. Единственный способ понять, что делать, — это делать хотя бы что-нибудь. Есть что-то внушающее страх в утверждении «Моя жизнь в моих руках». Страшно осознавать, что чудес не бывает, что нельзя просто сидеть и ждать.

Незнание того, что вы хотите сделать со своей жизнью, — это защитный механизм против такого страха. Это способ сделать вид, будто настоящее не имеет значения. Нежелание делать выбор — это не что иное, как надежда на существование какого-то способа прожить жизнь, не возлагая на себя никакой ответственности.

3. О друзьях.

Иногда наши близкие друзья сдерживают наше развитие. Как правило, люди, с которыми у нас формируются тесные отношения, слишком похожи друг на друга, чтобы предложить нечто большее, чем сострадание.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

4. О связях.

Слабые связи — это и бывшие работодатели, знакомые и другие люди, так и не ставшие нашими близкими друзьями. Именно они открывают нам доступ к чему-то новому. У них есть опыт, которого нет у нас. Они знают людей, с которыми мы не знакомы. Информация и возможности передаются по слабым связям.

5. Об уверенности в себе.

Уверенность в себе — не врожденное, а приобретенное с опытом качество. Люди меньше испытывали бы тревогу и чувствовали бы себя более уверенно, если бы могли подтвердить это определенными успехами. Показная уверенность в себе возникает при попытке скрыть свою неуверенность. В основе истинной уверенности лежит опыт непосредственной деятельности или воспоминания о достигнутых успехах, особенно если они дались ценой больших усилий. О чем бы ни шла речь, о любви или работе, уверенность в себе берет верх над неуверенностью только в случае, когда она опирается на опыт. Другого пути нет.

6. О деньгах.

В двадцать с лишним лет у людей может быть ощущение, что впереди еще десятки лет, на протяжении которых они будут зарабатывать все больше и больше, однако последние данные Бюро переписи населения США говорят о том, что в среднем к сорока годам уровень заработной платы достигает максимального значения, после чего остается практически неизменным.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

7. О выборе спутника жизни.

Если построение карьеры можно сравнить с игрой в блек-джек (когда необходимо видеть карты, принимая решения; играть двумя руками, запоминая при этом текущие выигрыши; быть готовым рискнуть), то выбрать спутника жизни — это все равно что подойти к колесу рулетки и поставить все свои фишки на красное. От одного решения зависит ваш выбор партнера и все связанные с этим аспекты взрослой жизни. Деньги, работа, образ жизни, семья, здоровье, досуг, пенсия и даже смерть — все превращается в соревнование по бегу парами (когда нога одного бегуна связана с ногой другого). Практически все события вашей жизни будут тесно переплетены почти со всеми событиями жизни партнера. И давайте посмотрим правде в глаза: если брак окажется неудачным, его нельзя будет просто бросить, как надоевшую работу.

8. О браке.

Хотя средства массовой информации превозносят холостяцкую жизнь, на самом деле мало приятного в том, чтобы остаться одному в двадцать с лишним лет. В ходе исследования, в рамках которого анализировалась жизнь молодых людей в период от немногим более двадцати до почти тридцати лет, выяснилось, что 80 процентов одиночек (юношей и девушек, которые ходили на свидания и заводили случайные связи, но не брали на себя серьезных обязательств) недовольны такой жизнью и только 10 процентов действительно не хотят иметь партнеров. Постоянное отсутствие пары способно губительно сказаться на жизни мужчин, поскольку у тех, кто ведет одинокий образ жизни в двадцать с лишним лет, к тридцати годам существенно падает самооценка.

9. О социальных сетях.

Большинство молодых людей после двадцати достаточно умны, чтобы не сравнивать свою жизнь с тем, что они видят в микроблогах знаменитостей. Тем не менее они все же воспринимают изображения и посты в Facebook как нечто реальное. Они не понимают, что большинство людей просто скрывают свои проблемы.

Подобный самообман заставляет пользователей социальных сетей постоянно сравнивать свой социальный статус с какими-то более высокими стандартами. В итоге их не настолько уж безупречная жизнь выглядит неудавшейся на фоне той замечательной жизни, которой якобы живут остальные. Все это не способствует укреплению самооценки таких молодых людей.

10. О сожалении.

Чего я не понимаю и о чем немного сожалею, так это почему я столько лет развлекался на вечеринках и бездельничал, шатаясь по кафе вместе с людьми, лиц которых теперь даже не вспомню. Ради чего? Двадцать лет — хорошее время, но разве стоило так бездарно его растратить? Когда я лежал в томографе, я осознал, что промотал эти годы своей жизни на вечеринках и в кафе, а мог бы провести их с сыном, если бы повзрослел чуть раньше. Почему кто-нибудь не отбросил правила хорошего тона и не сказал мне прямо, что я трачу свою жизнь впустую?

11. О возможностях мозга.

Безусловно, после тридцати мозг остается пластичным, но он больше никогда не предложит нам такого огромного количества новых нейронных связей. Мы больше никогда не сможем изучать что-то новое так быстро. Нам больше никогда не будет так легко стать теми, кем мы надеемся стать. Следовательно, бездействие в этот период очень опасно.

12. Об ответственности за свою жизнь.

Будущее не написано на небесах. Нет никаких гарантий. Поэтому возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Поставьте цели. Найдите работу. Создайте семью. Не забывайте о времени. Внесите в свою жизнь определенность. Ваша судьба не должна зависеть от того, что вы чего-то не знали или что-то не сделали. Сейчас вы делаете выбор, который определит всю вашу жизнь.