Как перестать притягивать жадных мужчин 

Многие женщины хотят быть за мужчиной, как за каменной стеной. В том числе — финансовой. Но выходит так далеко не всегда. Иногда женщины недоумевают: "Почему мне попадаются исключительно жадные пополамщики?". Психологи уверены — определенная модель поведения будет притягивать одних людей и отталкивать других. Если вам не нравится круг вашего общения, измените свои привычки и отношение к некоторым аспектам жизни. Подробнее — в материале "Рамблера".

Не берите на себя роль спасительницы

Никогда и ни под каким предлогом не нужно пускать мужчину пожить у себя и позволять жить на ваши средства. Оглянуться не успеете, как будете лить слезы о том, что все придется тащить на себе, а вас — ни в грош мужчина не ставит.

Продолжайте флиртовать

Мужчина будет бороться только за то, что боится потерять. Не стоит вешаться на шею каждому встречному, но если незнакомый мужчина сказал вам комплимент или оказал другой знак внимания, насладитесь моментом и одарите ухажера игривой улыбкой.

В любой жизненной ситуации психологи рекомендуют "оставаться на виду", чтобы возможно однажды вас заметил именно тот самый мужчина — достойный вас и ваших желаний. Такой спутник не будет ждать внимания от вас, а будет сам пытаться его завоевать.

Родительской заботе — твердое "нет"

Специалисты выделяют несколько типов взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Одна из неверных моделей — мать и сын, где женщина проявляет практически материнскую заботу, а мужчина с удовольствием ее принимает, потихоньку входя в роль сыночка. В таких взаимоотношениях не только быстро угасает сексуальное влечение, но и желание мужчины заботиться о своей избраннице.