Прежде чем грезить о руководящей должности подумайте, действительно ли вы готовы к дополнительной нагрузке или вам есть еще над чем поработать перед тем, как брать на себя такую ответственность. Основные качества, без которых вы не сможете стать грамотным руководителем, — в материале Passion.ru.

Спокойствие, только спокойствие

Согласитесь, что в условиях форс-мажора так хочется спокойствия и поддержки от руководства, а вместо этого зачастую получаешь лишь всплеск эмоций, после которого пропадает желание вообще оставаться на рабочем месте. Если вы хотите, чтобы ваша компания развивалась и была успешной, то научитесь держать себя в руках и ни в коем случае не срывайтесь на сотрудников.

Иначе потеряете авторитет, заработаете репутацию скандалиста и останетесь без перспективных кадров.

Умение разбираться в людях

Грамотный руководитель должен уметь разбираться в людях, чтобы собрать команду единомышленников, которые помогут фирме выйти на новый уровень. Зачастую случается так, что лидер прекрасно разбирается в бизнес-процессах, но упускает из виду человеческий фактор, набирает неподходящих сотрудников, которые в итоге разваливают коллектив, подставляют его под штрафы или вовсе негативно влияют на деловую репутацию компании.

Или, наоборот, руководитель ведет дела неуверенно, но при этом мастерски подбирает людей в команду, которые в итоге становятся настоящими единомышленниками и друзьями, всей душой болеют за то дело, которым занимаются на данный момент.

Научитесь придерживаться золотой середины и пройдите специальные курсы или мастер-классы, которые помогут вам выявлять настоящих самородков или тех, от кого следует держаться подальше.

Управление временем

Чтобы не создавать помехи подчиненным и не тормозить рабочий процесс, научитесь грамотно распоряжаться своим временем. Заведите календарь и вносите туда встречи, а также список дел, чтобы не упустить из виду ничего важного и не застопорить работу остальных сотрудников, чьи обязанности напрямую зависят от ваших решений и действий.

Желание мотивировать и вести за собой

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что без мотивации далеко не уедешь и если вместо похвалы на работе получать одни выговоры и нравоучения, то никакая зарплата не заставит там задержаться надолго. Чтобы не растерять своих перспективных сотрудников, руководитель должен уметь мотивировать и собственным примером доказывать, что нет ничего невозможного и при должных способностях и упорстве можно добиться действительно впечатляющих результатов.

Умение обходить острые углы и гасить конфликты в самом начале

Грамотный руководитель никогда не станет участвовать в интригах и заговорах или собирать сплетни, которые распускают завистники. Вместо этого он просто спокойно во всем разберется и обратит сложившуюся ситуацию в свою пользу. Что касается конфликтов, то хороший управленец будет пресекать мексиканские страсти в своем офисе и не доводить до конфликтов, погасив скандалы в самом их начале.

Избегание фразы: «Я все сделаю сам»

Даже если вас учили, что если вы хотите сделать что-то хорошо, то сделайте это сами, постарайтесь все же делегировать полномочия. В противном случае вы просто погрязнете в текущих делах и у вас не останется времени ни на что другое. Чтобы работа спорилась и командный дух не покидал ваших сотрудников, перераспределяйте задачи таким образом, чтобы максимально задействовать всех подчиненных.

Налаживание коммуникации

Успешные управленцы знают, что выстраивание коммуникаций занимает не последнее место в списке их обязанностей, поэтому очень много времени уделяют общению и налаживанию рабочих отношений.

Дайте понять сотрудникам, что вы открыты для них, всегда готовы к диалогу и не откажете им в помощи и поддержке, когда это действительно потребуется.

Несмотря на занятость, возьмите себе за правило устраивать встречи один на один со своими подчиненными, чтобы обсудить накопившиеся вопросы с глазу на глаз, а не при всех в дежурном порядке.

Это очень важно для выстраивания доверительных отношений и поддержания командного духа (особенно в тех случаях, когда половина сотрудников работает в офисе, а вторая — удаленно). Люди должны чувствовать себя частью команды и понимать, что их не бросят при первых же трудностях, а помогут найти выход из сложившейся ситуации.

Желание развиваться и учиться новому