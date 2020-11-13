Самые плохие хозяйки по знаку зодиака 

Уборка, стирка, готовка — для них это не просто слова, это проклятие! Мы узнали, кто в гороскопе лучше будет ломать ноги о мусорные пакеты, пробираясь до собственной кухни, чем плясать со шваброй весь день.

Близнецы

Близнецы с радостью бы намывали тарелочки до противного скрежета, пол — до навсегда ослепляющей чистоты и кота — до его природного цвета, но им так лень. Это же сколько времени нужно потратить на уборку и через пару дней увидеть тот же бедлам. И какой смысл? Мы, кстати, тоже смысла не видим, поэтому совершенно не осуждаем красоток.

Водолеи

Лично Водолей думает, что она хозяйка хоть куда: с радостью подругам раздает советы, хоть они и не просили, показывает фото своей отдраенной квартиры и муж, вон, поддакивает, мол, не жена, а Мистер Пропер на максималках. И знаете что? Все это наглая ложь! До кровати молодые пробираются по коробкам из-под пиццы, завтрак делят с тараканьей семьей и никого к себе в дом не пускают, чтобы миф этот не развенчивали.

Овны

Функция «убирай-мой-пылесось» включается у Овна только в тот момент, когда дома заводится бородатый и усатый друг. И действует пару месяцев, пока эта сущность приручается. А потом можно не только выпускать на волю чумазого черта, но и полчища ментальных тараканов.

Рыбы

Если носки к полу намертво не прилипают, в кухонном шкафу есть чистые тарелки, на балконе — свободный островок для пакетов с мусором, а в холодильнике — место для очередной мыши-суицидницы, значит затевать генеральную уборку рано. И не нужно Рыбке пудрить мозг влажной уборкой и числящими средствами — это ваши заморочки.

Львица

Зачем кухня, если можно питаться в ресторанах? Зачем убирать квартиру собственными белыми ручками, если можно заплатить кому-то за это? Родители Львицу, вообще-то, не для уборок такой красоткой растили. И если ваша кровь такая же голубая, как у нее, то вот вам лайфхак: найдите мужчину, влюбите в себя и превратите в домохозяина. Только без права голоса — это уже слишком.