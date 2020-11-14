Что родинки на теле расскажут о вас

О родинках существует множество предубеждений. Кто-то неизбежно связывает их появление с ранними симптомами серьезных кожных заболеваний, другие — рассматривают в них зашифрованное вселенной послание. И правда, многие люди верят, что определенное расположение родинок может во многом предопределить судьбу человека.

Попробуйте обратить внимание на места, в которых есть родимые пятна. Вас точно удивит, насколько точно какая-то мелочь может характеризовать ваш характер.

Родинка на виске

Такая родинка символизирует открытых людей, готовых сорваться куда угодно. И в целом пятнышко на виске обычно встречается у заядлых путешественников.

Родинка на переносице

Только у истинных карьеристов может быть родинка на переносице. Это явный знак, что вам светит успешная карьера, частые повышение или полная удовлетворенность своим местом работы.

Родинка над губой

Обычно у таких людей очень яркая внешность, а родинка только закрепляет запоминающийся образ. Они очень отзывчивы, общительны и часто становятся популярны в компании.

Родинка на скуле

Высокий материальный статус буквально обеспечен людям с родинкой на скулах. Они — непревзойденные лидеры в коллективе и никогда не откладывают на потом свою лучшую жизнь.

Родинка на ухе

Во-первых, такая родинка считается «клеймом» удачи: поверьте, если вам уже повезло родиться с родимым пятном на ухе, то будет везти всегда. А еще такая отметка говорит о быстром мышлении и высоком уровне интеллекта.

Родинка на подбородке

Такая родинка показывает человека властного, свободолюбивого и независимого. Чаще всего они во всех сферах занимают лидерскую позицию — будь то карьера, семья или дружеская компания.

Родинка на ладони

Говорят, что ладони чешутся к деньгам. Так вот у обладателей родинок на тыльной стороне тоже есть финансовые суперспособности: они прекрасно разбираются в экономике, никогда не остаются ни с чем и предпочтут стабильность чему угодно.

Родинка на ступне

Такие люди часто становятся популярными, ведь они в прямом смысле легки на подъем. Мало того, что сами открыты ко всему новому, так и умудряются увлекать авантюрами других.

Родинка на спине

Обладатели родинок на спине обычно кажутся людьми легкими и харизматичными. Они легко идут на контакт и подписываются на дело, однако иногда проявляют слишком много энтузиазма и кажутся трудоголиками.