4 способа заставить себя работать, когда не хочется

У каждого из нас в жизни бывают дни, когда уже с утра все просто валится из рук. Иногда этому предшествуют посиделки в баре с друзьями или ночной просмотр любимого сериала, но чаще всего виновата хроническая усталость от постоянных дедлайнов на работе. Что делать, когда одна мысль о том, что нужно что-то делать, вызывает глубокое отвращение?

Известно, что дела почти никогда не решаются сами по себе и рано или поздно за них все равно придется браться. Лучше это сделать сразу, вовремя, чтобы не усугублять ситуацию, но для этого нужно взять себя в руки и правильно настроить. Мы предлагаем 4 надежные стратегии, которые помогут вернуть боевой запал и приступить, наконец, к работе.

Делайте перерывы

Научные исследования показали, что на работоспособность человека позитивно влияют короткие перерывы. Они помогают улучшить концентрацию внимания, восстановить запас энергии и увеличить производительность труда. Хотя вам может казаться, что нужно сделать еще рывок и пересилить себя, не издевайтесь над своим организмом и немного отдохните.

Откажитесь от работы в режиме нон-стоп и делайте небольшие паузы, чтобы отвлечься и получить удовольствие от жизни, например, выпив кофе. Главное, не перестараться с отдыхом — если вы не уверены, что сможете вовремя вернуться к работе, то поставьте себе таймер.

В таймере есть небольшой секрет — вы не только не затянете свою паузу в работе, но и качественнее отдохнете. Исследования показали, что если мозгу дать понять, что отдых будет непродолжительным и займет фиксированное время, то он максимально использует рекреационные преимущества перерыва и не будет пытаться увлечь вас в дела посреди отдыха.

Мотивируйте себя

Бывает так, что на работе мы абсолютно не ощущаем мотивации. Стоит ли говорить о том, что в этом случае продуктивность труда очень невысокая. Выход из этого положения есть — если у вас нет мотивации, то создайте ее себе сами! Придумайте некое вознаграждение, которое получите, выполнив поставленную задачу.

Это может быть что угодно, от дневной прогулки в обеденный перерыв, до часа видеоигр после работы. Важно знать, что этот стимул и правда для вас важен и вы будете ждать это событие с нетерпением и стремиться к нему. Предвкушение «приза» подарит вам ту самую мотивацию, так как вы станете ассоциировать работу с приятным вознаграждением, ожидающим в конце.

Если перед вами стоит задача закончить отчет к вечеру, то можно пообещать купить себе после работы какую-нибудь любимую еду, которую получается есть нечасто. В течение дня вы будете думать время от времени о предстоящем пиршестве и эта приятная мысль обеспечит вас дополнительным импульсом для выполнения поставленной задачи.

Получите поддержку

Закон инерции Ньютона гласит, что пока на предмет не подействует внешняя сила, он будет оставаться неподвижным. Похожее правило существует и в рабочем процессе — чтобы заставить себя двигаться вперед, нужна небольшая поддержка со стороны. Если работа не вызывает у вас ничего, кроме отвращения, обратитесь к человеку, который обеспечит вас мотивацией.

Вы можете получить этот импульс, поговорив по телефону с другом, или даже просто, побеседовав с коллегой, сидящим за соседним столом. Серьезные научные исследования показали, что даже такие мелочи способны активизировать области мозга, которые отвечают за сосредоточенность, расстановку приоритетов и планирование разных задач.

Начинайте с малого

В любой работе сложнее всего ее начать. Но вы должны осознавать, что даже самый масштабный проект, это всего лишь компиляция небольших этапов. Также как предложение начинается с одного слова, большая работа — со старта, первоначальной задачи, которая может быть совсем не глобальной и вовсе не пугающей своим размахом.

Вы можете не знать, как будет завершаться большой проект и это пугает и заставляет руки опускаться. Но необязательно мыслить масштабными категориями — начните дело с чего-то маленького и кажущегося простым и понятным. Если нужно подготовить на завтра большую презентацию, просто начните печатать следующее: «Я пока еще не знаю, что писать, но я полон решимости закончить свою работу сегодня. Поэтому я продолжу печатать, пока у меня не появится стоящая идея».

Теперь можно с уверенностью сказать, что вы уже приступили к работе. Главное препятствие — начало печати текста на пустой странице преодолено. Мозг приступил к работе, пускай пока и не совсем продуктивной — главное, что это уже рабочий режим, а не состояние растерянности. Тут не требуется даже мотивация — нужно просто брать и делать первый шаг.