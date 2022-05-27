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1 час назад

Психологи назвали черты характера, указывающие на высокий IQ

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Люди редко ассоциируют черты характера с уровнем интеллекта, однако одно исследование показывает связь между ними.

Психологи назвали черты характера, указывающие на высокий IQ
Фото: depositphotosdepositphotos

Ученые предполагают, что ум больше предсказывает социально-экономический успех детей в будущем, чем качества воспитавших их родителей.

Высокоинтеллектуальные люди чаще проявляют щедрость и альтруизм. Альтруисты бескорыстны и зачастую ставят на первое место не себя, а других. Исследователи считают, что умные люди имеют больше психологических ресурсов, поэтому им проще помогать другим.

В эксперименте участвовал 301 человек. Они играли в игры, в которых можно было либо делиться чем-то с другими, либо оставить все себе. Результаты показали, что умные люди были более щедрыми, а эгоистичнее – участники с более низким уровнем интеллекта. Специалисты отмечают, что людей с высоким уровнем интеллекта больше заботит общественное благо.

Психология,
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