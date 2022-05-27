Психологи назвали черты характера, указывающие на высокий IQ

Люди редко ассоциируют черты характера с уровнем интеллекта, однако одно исследование показывает связь между ними.

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Ученые предполагают, что ум больше предсказывает социально-экономический успех детей в будущем, чем качества воспитавших их родителей.

Высокоинтеллектуальные люди чаще проявляют щедрость и альтруизм. Альтруисты бескорыстны и зачастую ставят на первое место не себя, а других. Исследователи считают, что умные люди имеют больше психологических ресурсов, поэтому им проще помогать другим.