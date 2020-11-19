Почему так важно быть благодарными

По словам психологов, если вы начнете почаще говорить «спасибо» окружающим, то ваша жизнь начнет меняться самым кардинальным образом и очень скоро вы почувствуете эти изменения. Почему все же так важно всегда быть благодарным — на сайте Passion.ru.

Вы будете замечать и ценить мелочи

Психологи уверяют, что как только вы начнете концентрироваться на приятных моментах и ценить простые радости, вы начнете чувствовать себя намного счастливее. Согласитесь, что даже приятная покупка или солнечная погода может поднять настроение, подарить заряд бодрости и замотивировать на новые подвиги. Ведь именно из таких мелочей и складывается счастье, а не из отложенного ожидания чего-то, что, возможно, с вами когда-то произойдет. Живите настоящим и не забывайте благодарить вселенную за каждый позитивный день, это действительно того стоит.

Вы узнаете цену чужой работы

Как только вы начнете благодарить других людей за их труд, вы начнете замечать, сколько усилий было приложено, чтобы исполнить те или иные обязательства, и начнете бережнее относиться не только к своим потребностям, но и научитесь ценить время окружающих. Попробуйте не зацикливаться только на себе, а подумайте хоть немного о других.

Вы повысите самооценку

По словам экспертов, умение (и готовность) выражать благодарность окружающим помогает вам поверить в свои силы и повышает чувство собственного достоинства. Ведь от того, как вы относитесь к той или иной ситуации, зависит, как будет развиваться ваша дальнейшая жизнь. Если вы будете в каждом моменте видеть что-то позитивное и научитесь извлекать из этого пользу, то сможете выйти на новый уровень и быстрее добьетесь желаемого.

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Например, вы не успели на автобус и опоздали на работу, но при этом вы прогулялись (что весьма полезно для здоровья) и по пути встретили старого знакомого, который предложил вам место в крутом проекте. В итоге для вас все сложилось как нельзя лучше, хотя изначально вы очень расстроились, что автобус уехал без вас. Научитесь извлекать пользу из любой ситуации, и ваша жизнь непременно наладится.

Вы станете терпимее к людям

Согласно последним исследованиям, люди, умеющие быть благодарными, гораздо охотнее оказывают ответную услугу (отвечают добром за добро) и протягивают руку помощи тем, кому это действительно нужно. Они не спешат осуждать или учить морали, вместо этого они окажут поддержку и помогут советом, в случае необходимости.

Вы наладите отношения с окружающими

Согласно данным ряда исследований, люди, умеющие выражать благодарность, гораздо быстрее находят общий язык с окружающими и выстраивают добросердечные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Они поддерживают старые связи и развивают новые, потому что знают, что каждый человек ценен и заслуживает внимания.

Вы станете позитивнее и приветливее

Психологи утверждают, что умение говорить «спасибо», помогает вам избавиться от негативных эмоций, тревоги, страха, гнева и стресса. Вы открыты окружающим и с благодарностью воспринимаете то, что с вами происходит. Другие люди чувствуют ваше искреннее и позитивное отношение и стараются отвечать вам тем же. В итоге вы чувствуете себя по настоящему счастливым человеком.

Вы избавитесь от зависти и соперничества

Удивительно, но умение быть благодарным делает вас менее завистливым и убивает дух соперничества. Другими словами, вы полностью сосредотачиваетесь на себе и на тех благах, которые присутствуют в вашей жизни и совершенно не завидуете тому, что есть у соседа. Вы, конечно, порадуетесь чужим успехам вместо того, чтобы выяснять, за какие такие заслуги судьба одарила других такими благами и забыла «побольше отсыпать» вам.

Вы перестанете остро реагировать на неудачи

По словам экспертов, слова благодарности помогают вам с радостью смотреть в новый день и не реагировать остро на неудачи. Вместо того, чтобы опускать руки и оплакивать несбывшиеся надежды, вы предпримите еще несколько попыток и в итоге добьетесь того результата, к которому стремились.