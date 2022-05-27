Психологи: «Мозг способен «предсказывать» будущее во сне»

Американские ученые считают, что безграничные возможности людей могут помочь в изучении феномена путешествий во времени.

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По их мнению, человеческий мозг способен «предсказывать» будущее, находясь во сне.

Гипотеза, согласно которой сны могут предсказывать будущие события, возникла практически с зарождения человечества. К примеру, считается, что вещие сны снятся именно с четверга на пятницу.

Новые исследования ученых доказывают, что человеческий мозг может не только показывать сновидения, но и управлять ими.

Специалистами было установлено, что во время сна люди могут находиться в различных состояниях, то есть пульс начала увеличивается в начале сна, а потом стабилизируется. По мнению ученых, это может свидетельствовать о способности мозга «предсказывать» будущие события.

Специалисты допускают, что, то, что происходит во снах, может помочь в развитии квантовой физики. Возможно благодаря этому удастся понять квантовую обратную причинность, которая потенциально представляет собой ключ к путешествиям во времени, так как имеет связь с отношениями между прошлым и будущим временем.