Как избавиться от болезненной привязанности к мужчине

Семейные психологи поделились лайфхаками, которые помогут дамам избавиться от болезненной привязанности к избраннику и не превращать отношения в паранойю. Подробности — в материале Passion.ru.

Вы не являетесь собственностью друг друга

Почему-то многие люди, вступая в отношения, начинают воспринимать вторую половинку как свою собственность, ревностно воспринимая все, что касается их личной жизни. Они требуют беспрекословного подчинения и отказываются признавать, что у них партнера могут быть свои интересы, отличные от их собственных. Другими словами, им важно ощущение того, что находящийся рядом человек полностью им принадлежит (как он может так поступать/думать, ведь мы же вместе), поэтому наличие у партнера собственных взглядов на совместную жизнь и отстаивание личных границ является для них неприятным открытием. Чтобы не испытывать разочарование или крах надежд, семейные психологи рекомендуют почаще напоминать себе о том, что рядом с вами находится самодостаточная личность, со своими потребностями и целями, а не ваша собственность.

Вы не бросаете друг друга, а расходитесь

Еще одно заблуждение, которое вам вредит — ощущение, что вас бросают, когда вдруг человек заявляет, что перестал испытывать к вам определенные эмоции (или разлюбил). На самом деле это заблуждение, ведь вы же не игрушка или не вещь какая-нибудь, чтобы вас можно было бросить. Семейные психологи рекомендуют относиться к данному факту проще — люди расстаются, когда понимают, что их больше ничего не связывает и нужно двигаться дальше. Так случается и нужно спокойно принять данный факт, приободрив себя тем, что если из вашей жизни кто-то уходит, то вскоре рядом с вами окажется тот, кто подходит вам больше.

Чем больше вы боитесь расставания, тем скорее оно произойдет

Наверняка вы тоже слышали о том, что чем больше в жизни чего-то боишься, тем большая вероятность того, что именно это и произойдет. Психологи объясняют это некой установкой, которую вы сами себе даете (другими словами, вы сами программируете себя на определенный сценарий). Поэтому, чтобы избавиться от слишком сильной привязанности к избраннику, когда одна лишь мысль о том, что он может разлюбить и оставить вас, приводит в ужас и отчаяние, просто перестаньте на этом зацикливаться. Не бойтесь расставания, иначе именно это вы и притянете в свою жизнь.

Не зацикливайтесь на неудачах, сконцентрируйтесь на позитиве

Вместо того, чтобы постоянно прокручивать в голове негативные моменты и вгонять себя в депрессию, лучше сконцентрируйтесь на том, что вас вдохновляет и мотивирует. Наслаждайтесь отношениями и относитесь друг к другу с благодарностью и вниманием. В этом случае вам удастся избавиться от привязанности и выстроить гармоничные и здоровые отношения.

Относитесь к избраннику (и к себе) с уважением

Психологи напоминают о том, что долгосрочные отношения, основанные на взаимоуважении и партнерстве, возможны только тогда, когда вы не позволяете унижать себя и не унижаете сами. Другими словами, если вы относитесь друг к другу с достоинством, то между вами будут царить мир и взаимопонимание, не уступая место болезненной привязанности, соперничеству или собственничеству.

Не растворяйтесь друг в друге

По словам экспертов, никто не сможет вас полюбить, пока вы сами себя не полюбите, ведь никто не сможет дать вам ощущение внутренней самодостаточности и гармонии, кроме вас самих. Поэтому наполните свою жизнь тем, что вам нравится, что делает вас по-настоящему счастливой и вдохновленной. А не зацикливайтесь лишь на своем избраннике и на его увлечениях. И тогда ваши отношения с партнером тоже изменятся самым кардинальным образом.

Перестаньте «вампирить» свою вторую половинку

Семейные психологи напоминают: пока вы не займетесь чем-либо, вы так и будете «вампирить» своего избранника, ждать от него любви и принятия, требуя внимания и заботы 24 часа в сутки. В конечном итоге вы можете просто остаться у разбитого корыта, потому что человеку в конечном счете надоест ваша навязчивость и он поспешит закончить общение. Поэтому постарайтесь сделать свою жизнь интересной и насыщенной, найдите работу, которая будет вам в радость или увлечение по душе и тогда у вас не останется времени на то, чтобы изводить своего избранника по пустякам.

Не пытайтесь только брать, научитесь отдавать

Эксперты утверждают, что если вы будете только брать любовь, тепло и заботу, требовать от партнера исполнения всех ваших прихотей, то не удивляйтесь, что в итоге он просто растворится в закате и предпочтет никогда больше о вас не слышать. Чтобы не превращать отношения в нездоровую привязанность и кусать локти, когда вторая половинка предпочтет закончить общение, научитесь не только принимать, но и давать. Только равноценный обмен поможет вашей паре развиваться и достигать желаемого.