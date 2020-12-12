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Что расскажет о человеке его манера есть 

Мира Маркина 13 часов назад
Что расскажет о человеке его манера есть
Фото: depositphotos.com
Изучить характер человека можно, ориентируясь на разные детали в его поведении. В частности, на его манеру есть. Подробнее о том, о каких чертах характера рассказывает та или иная привычка, — в материале "Рамблера".

Пищевой психопат

Так нелестно отзываются о людях, привыкших либо поглощать огромное количество еды в неимоверных количествах, либо не есть вообще. В первую очередь, и то, и другое говорит о расстройстве пищевого поведения. Однако вместе с тем такие отношения с едой указывают на то, что и в повседневной жизни этим людям не хватает постоянства и стабильности.

Ботаник

Такой человек придерживается правильного питания, тщательно пережевывает пищу и не отвлекается на другие занятия во время завтрака, обеда или ужина. В жизни эти люди часто пытаются навязать другим свою точку зрения. Кроме того, им тяжело быть счастливыми в отношениях, — они стараются все упорядочить и подстроить партнера под себя.

Ценитель

Для таких людей не столь важно, что они едят, сколько — в какой атмосфере. Приятная компания, сервировка, запахи, музыка и их собственный внешний вид гораздо важнее всего остального. Такие люди стараются в жизни окружать себя изысканными и дорогими вещами. Они живут сегодняшним днем и не заглядывают далеко в будущее.
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