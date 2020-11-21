Грязные тайны каждого знака зодиака 

У каждого имеются маленькие секретики размером с Эверест. Мы решили узнать, что от нас скрывают знаки зодиака.

Овен

Овен в грудь себе копытом стучит, доказывая налево и направо, что тайны — не ее конек, укрепляя эту теорию своими грязными секретиками. Но мы то знаем, что она неумело, но скрывает — Овен до жути боится одиночества. Что в старости ей этот проклятый стакан некому будет принести.

Телец

Телец любит деньги. Аж до дрожи в коленках. И если бы не ваши эти законы и мораль, она бы уже давно свиснула ваш кошелек, кошелек соседа, создала финансовую пирамиду, секту и попыталась ограбить банк. Да, возможно, ей бы было стыдно, но хруст купюр точно бы сгладил ситуацию.

Близнецы

Тут даже звезды бессильны. У каждой субличности своя тайна, и пока добьешься хоть какой-то правды, сломаешь мозг и веру в адекватность человечества. Но лично нам кажется, что главный секрет прост — в жизнь Близнецов куда меньше экшена, чем в историях, которые они рассказывают на каждом углу.

Рак

У Рака тайн вагон и маленькая тележка. Но самый главный и страшный секрет — истинный характер красотки. Внутри панциря скрывается не милое ракообразное существо, а инфернальная сущность, которая может довести вас до ручки одним только взглядом.

Лев

Страшная тайна Львицы лежит на поверхности — она живой человек. Да-да, со своими ошибками и тараканами в голове. Мы тоже в шоке! Но секрет, что поглубже, пострашнее будет — красотка глупа, как пробка. То есть два на два она умножить может, а на три — уже проблема.

Дева

У Дев столько амбиций, что хоть в долг давай. И столько же рычагов давления, чтобы желаемое исполнить. Пока вы думаете, что красотка расхаживает в мини-юбке и складывает бумаги стопочкой, она подсиживает начальника и готовит ваше увольнение. Съели?

Весы

Грязный секрет Весов — внутри них нет ни капли человеколюбия. Если даже красотка с лучезарной улыбкой будет нахваливать вас за что-то, знайте — она уже пару раз мысленно вас придушила.

Скорпион

Внезапно! Внучатая племянница сатаны скрывает единственный страх — быть отвергнутой. Возможно, именно поэтому она так любит мучить близких и незнакомцев психологически и физически — чем быстрее человек уйдет, тем легче.

Стрелец

Даже картонный стул с подпиленными ножками надежнее Стрельца. Оказывается, красотка из кожи вон лезет, чтобы никто об этом не узнал и не положил на ее хрупкие плечи и грамма ответственности.

Козерог

Внутри каждого Козерога живет Плюшкин, только красотка его тщательно скрывает или заталкивает подальше. Да-да, поэтому она и работает как ошалелая — можно купить побольше ненужного хлама. А на работу, на самом-то деле, ей вообще все равно.

Водолей

Водолей с радостью бы влезла на самую высокую колокольню и окропляла своей слюной все вокруг. Другими словами — плевать она на все хотела. Но, знаете ли, кушать на что-то надо. Поэтому красотка надевает маску заинтересованности и идет покорять карьерные вершины и людские сердца.

Рыбы

Грязный секретик Рыб — они сильные и независимые, которые за грубое слово могут и в челюсть двинуть. Но куда удобнее прикидываться маленькой беззащитной рыбехой, которую так и хочется накормить, напоить и на ручки взять.