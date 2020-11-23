Что делать, если мужчина отказывается работать 

Когда скандалы и уговоры оказываются бесполезными. В последнее время проблема с поиском работы стоит особенно остро, однако еще больший масштаб она приобретает в тот момент, когда человек свыкается со своим положением и ему становится даже комфортно в таком «подвешенном» состоянии. Особенно неприятно, если таким человеком оказывается мужчина, которого вы считали «надежным плечом» и человеком, на которого можно положиться. Иногда никакие уговоры и скандалы не способны переломить ситуацию. Мы выяснили, как же поступить, если и в ваших отношениях мужчина перекладывает все обязанности, в том числе и финансовые, на женские плечи.

Трезво оцените ситуацию

Не всегда долгий поиска работы равняется лени. Кроме того, если вы видите, что мужчина прикладывает все возможные усилия для того, чтобы решить проблему, для скандала просто нет повода. Не торопите события, ведь для поиска действительно достойного места приходится потрудиться и проявить терпение. Совсем другая ситуация складывается в случае, когда мужчина всеми способами избегает разговора о поиске работы и ничего не делает для того, чтобы приблизиться к цели. В этом случае также не стоит закатывать скандал — садитесь за «стол переговоров». Адекватный мужчина, который дорожит вашими отношениями обязательно прислушается к вашим просьбам и отреагирует тем, что начнет решать проблему, которая не дает вам обоим покоя.

Расскажите о своих чувствах

Да, если партнер игнорирует ваши переживания, в душе может зародиться злость и даже самая настоящая ненависть к человеку, которого вы совсем недавно «носили на руках». Обвинений и едких комментариев в такой ситуации не избежать, однако вы можете лишь разозлить партнера в ответ. Не сыпьте обвинениями, вместо этого расскажите, как вам непросто и каким вы видите выход из сложившейся ситуации, например, поиск партнером места работы.

Не превращайтесь в «мамочку»

Самое неприятное, что вы можете сделать — начать искать работу за него. Но вы лишь оказываете «медвежью услугу» своему избраннику, ведь мужчина будет считать, что поиск работы важен для вас, так почему он должен напрягаться. Как вы понимаете, стимула ваши действия ему точно не дадут. Кроме того, даже если вы найдете подходящее место, партнер будет при случае напоминать, что это именно вы нашли ему работу, где «его не уважают/не собираются платить/коллеги не соответствуют его уровню» и т. д.

Окажите поддержку

Конечно, мы говорим о тех случаях, когда мужчина действительно старается, но пока не добился в этом успеха. Для любого человека важна поддержка, особенно для отчаявшегося мужчины, так почему бы не поддержать его вместо того, чтобы в сотый раз уточнять, когда уже он выйдет на работу. Будьте тактичнее.