«На грани сучки и хорошей девочки» 

Самый популярный психолог в русскоязычном YouTube учит женщин манипулировать мужчинами и рассказывает, как правильно пукать в общественных местах. Ее любят и ненавидят: профессионалы от ее советов рвут на себе волосы, а фанаты считают, что высоколобые специалисты просто не понимают иронии, которую она освоила в совершенстве. Феномен популярности Вероники Степановой — в материале «Ленты.ру»

«Наконец-то мы сейчас все умрем»

@veronik20011

Специалисты по мифологии давно установили — любое знание может быть получено двумя путями: кропотливым, долгим и нудным изучением или же сразу целиком и без особых усилий (например, чтобы начать понимать язык животных, нужно просто съесть волшебную рыбу или надеть волшебное кольцо). Конечно, второй способ работает в мифе и не работает в жизни, однако широкая популярность видео вроде «Как влюбить в себя мужчину» или «Как убрать второй подбородок за пять минут» показывает, как глубоко надежда обрести магическое спасительное знание без усилий пустила корни в современную культуру.

Одна из самых популярных YouTube -блогеров, чьи видео посвящены почти что волшебному получению знаний, — это психолог Вероника Степанова. Например, ее ролик под названием «Пять правил отличного секса» посмотрели более четырех миллионов раз. На канал Степановой подписаны почти полтора миллиона человек, фрагменты ее роликов превращают в тиктоки, а цитаты регулярно растаскивают на мемы.

Вероника Степанова живет в США, но образование получила в России. На личном сайте она называет себя клиническим психологом, кандидатом психологических наук и членом Российской Психотерапевтической Ассоциации. Степанова также указывает целый список учреждений, в которых она получила дополнительное образование.

Правда, многие относятся к ее образовательным достижениям скептически: некоторые блогеры, которые делали «обзоры» на специалиста, утверждали, что информации о том, что она защитила кандидатскую диссертацию, нет нигде, кроме ее личного сайта. Кроме того, отдельной критике подвергли институт ТЕМЕНОС, который Степанова также включила в свой список. С 2012 года он не работает, а его бывший ректор Владимир Евтюшкин сейчас публикует на YouTube видео о том, как создавать будущее через сновидения, предлагает «мотивировать иммунитет», обещает помочь с «исправлением эгоизма рода» и даже предлагает способ стать Буддой.

На все попытки уличить ее в образовательном подлоге или на просьбы показать дипломы Степанова отвечает весьма безапелляционно. В одном из роликов она признавалась, что, будучи весьма востребованным специалистом, может себе позволить написать в ответ: «Идите *** [к черту]».

Сама Степанова называет себя «экстремальным психотерапевтом», спокойно делится историями профессиональных провалов, без стеснения зачитывает негативные отзывы и рассказывает истории, в которых выглядит не в лучшем свете. Например, в одном из роликов она признавалась, что специально дружила с некрасивыми женщинами, чтобы самоутверждаться за их счет, а также неоднократно записывала депрессивные видео.

Вот очень часто, когда, например, самолет попадает в турбулентность или когда что-то такое происходит, у меня поднимается волна экстаза и какого-то счастья. Ура, наконец-то. Наконец-то вот сейчас все закончится. Наконец-то мы сейчас все умрем

Вероника Степанова

В одном видео она также рассказала, как «уморила мальчика Жору»: на заре своей карьеры она повстречала программиста, который очень много зарабатывал, ни на что не тратился, носил ужасную одежду, питался «Дошираком» и был девственником в свои 30 лет. Степанова начала «лепить из него конфетку» и учить тратиться, «распотрошила» карточки, а затем, когда деньги закончились, утратила к нему интерес (предварительно успев уговорить его инвестировать в квартиру, так что безденежный Жорик не оказался на улице).

Спустя три года Степанова решила узнать, как у программиста дела, пришла к нему в гости и обнаружила, что терапия произвела обратный желаемому эффект. В «засранной» квартире летали мухи и стояла «вонища», а сам Жорик лежал на полу на грязном одеяле и никуда не ходил. «Вот такой был побочный эффект от моей веселой психотерапии», — констатировала психолог. По ее словам, впоследствии мужчина смог выкарабкаться и вернуться к той жизни, которую вел до терапии, помылся и снова устроился на работу. В свое оправдание Степанова добавила, что она привнесла в жизнь Жорика «праздник».

Конечно, блогерскую известность принесли не видео про Жорика — они скорее стали следствием ее популярности. Зрителей Степановой куда больше привлекают ее провокационные ролики о том, как строить отношения с мужчинами, или о том, как правильно заниматься сексом, а также довольно опосредованно связанные с психологией видео, к примеру, о том, как правильно пукать в общественных местах.

Туалетно-генитальные мотивы вообще занимают чуть ли не центральное место в блогерском творчестве Степановой. В одном из видео психолог и признавалась, что была озабочена этими темами с ранних лет. «Я, вообще, жду, когда депутаты будут закрывать мой канал», — пошутила в том же видео Степанова.

«Грань сучки и хорошей девочки»

Еще одна яркая особенность ее роликов — это использование в активном словарном запасе психолога таких слов, как «жопка», обращение «котятки», а также различные словообразовательные игры с матерными названиями гениталий. Кроме того, Степанова советует подписчицам использовать различные манипуляции, делится «пикаперскими техниками» и приемами нейролингвистического программирования.

Например, в видео под названием «Как влюбить в себя любого мужчину» Степанова призывает женщин обязательно использовать манипуляции, потому что «без них, к сожалению, никуда» (правда, уточняет, что ее советы подойдут и для мужчин, которые хотят влюбить в себя женщин). «Если вы откроете свое сердце и пойдете навстречу к мужчине вот такая, какая вы есть, вы рискуете нарваться на некое нежелание, какое-то игнорирование, не будут брать на вас трубку, мужчине вы будете неинтересны», — учит зрительниц психолог. По ее мнению, «интересно всегда завоевывать», но при этом 80 процентов любого диалога должно быть посвящено мужчине, а женщина должна постоянно хвалить его.

Степанова предлагает подписчицам постоянно демонстрировать потенциальному возлюбленному свою востребованность, дразнить, не брать трубку и маневрировать на грани «сучки и хорошей девочки». Чтобы завлечь кавалера, психолог также советует «расширять зрачки при помощи возбуждения своих половых органов», чтобы «феромоны полетели» и использовать тактику «Шаг навстречу, шаг назад».

Женщинам рекомендуется сближаться с будущим партнером с помощью «адреналиновой встречи» (например, убежать из кафе, не заплатив, украсть что-то в магазине или покататься на каруселях), говорить, что кто-то значимый против их отношений, заявляться на встречи без нижнего белья или снимать его в ресторане. Кроме того, психолог побуждает женщин врать, что они богачки. «Потом, когда он уже очнется и поймет, что все это миф, вы уже будете на девятом месяце беременности. Всех можно обманывать. Ведутся на это все», — объясняет свою рекомендацию Степанова.

В видео под названием «Как заставить мужчину думать о тебе» психолог дает советы по внешности: «Это обязательно должна быть женственность. Прежде всего это, конечно же, юбки и платья и никаких брюк, разве что, если у вас обалденная фигура, это обтягивающие лосины», — делится она. Кроме того, нужно облачаться в яркие цвета, выглядеть «красиво и со вкусом», распускать волосы и подражать в движениях кошке: «Они очень легкие, очень женственные. Спокойные, непосредственные вместе с тем, расслабленные, но с прямой спиной и втянутым животом».

Женщинам также предлагается перевоплотиться в триединую сущность, состоящую из заботливой мамы, философствующей подруги и сексуальной любовницы. Завоевание мужчины также включает в себя создание ситуации, с помощью которой он сможет почувствовать себя рыцарем. При этом манипулятивное общение должно выглядеть легким, непринужденным и спонтанным. Мужчину нужно погружать в веселье и радость, интриговать и хвалить, при этом как можно дольше не заниматься с ним сексом.

@veronik20011

В целом же женщинам «нужно без конца хохотать, улыбаться и держать приоткрытым рот и томными глаза». «Любой мужчина, каким бы умным, богатым, таким прямо респектабельным он бы ни был, они все довольно примитивны. Примитивны на своих первых встречах. Он пришел пообщаться с вами, и он не собирается видеть в вас жену, как, например, женщина в каждом первом встречном ищет своего потенциального мужа. Вот он жену не ищет. Он ищет секс на самом деле. Ищет развлечение, легкость, удовольствие. И ваша задача привлечь его на первой стадии именно этим», — советует один из самых популярных психологов на YouTube. В то же время она рекомендует женщинам выходить замуж только за тех мужчин, для которых они идеал, и добавляет, что мужчина, за которым нужно бегать, не очень-то и нужен.

Конечно, в своих видео Степанова поднимает не только вопросы о романтических отношениях. В частности, она разбирает популярные шоу и известные фильмы, рассказывает о том, как реагировать на хамство и защищать свои границы, как полюбить себя, как правильно встретить кризис 30 лет, как замотивировать ребенка делать уроки, как правильно убирать в квартире или как незаметно пукать в общественных местах. Иногда она говорит об отношениях с мужем Николаем, с которым они вместе уже 25 лет, и о своей жизни. Психолог также «разоблачает» известных россиян, которых она считает геями или «бишечками». Степанова призывает их перестать «прятаться в шкафу» и устроить массовый каминг-аут: она уверена, что молчание скрывающихся знаменитостей вредит всему ЛГБТ-сообществу России, а скрывающиеся знаменитости «сопричастны к гонениям на геев».

При этом психолог делится своим мнением об отношениях тех, кого она считает геями, с женщинами. К примеру, она уверена, что Алла Пугачева постоянно выходила замуж за геев. «Это или бишечки такие были, или стопроцентные геи. Филипп Киркоров — стопроцентный гей, и ее Галкин — стопроцентный гей. Там даже уже бишечкой не пахнет. Конечно, на какой-то момент первых отношений, когда надо было протоптать дорожку к славе, к деньгам, к телу и так далее, они выбирали как-то наступить себе на горло и заниматься сексом, по всей видимости. Но как только Филипп Киркоров уже достиг каких-то там высот, секса было все меньше и меньше, она увлеклась другим геем, который предоставил этот секс», — поделилась своим мнением Степанова и, чтобы избежать возможных упреков в голословности, уточнила, что «каждое слово было предположением».

«Елена Малышева на максималках»

Консультации Степановой по Skype стоят дорого. Сама она не публикует прейскурант, однако бывшие клиенты в отзывах называют стоимость от ста долларов до 52 тысяч рублей за час общения. При этом психолог периодически повышает цены и сокращает время консультации. Блогерша Алена Погребняк назвала Степанову «самым дорогим психологом на YouTube», однако осталась довольна консультацией, за которую в 2019 году заплатила 35 тысяч рублей, и добавила, что та вела себя как «рафинированный профессионал». Сама она объясняет такие цены большим количеством желающих попасть к ней на консультации. При этом чаще всего ценами в интернете возмущаются те люди, которые на консультации не ходят.

Отзывы на ее работу в сети попадаются прямо противоположные, что, безусловно, происходит с каждым известным человеком. Одни пишут, что видео, марафоны и книги Степановой помогли им изменить жизнь к лучшему и называют ее «свежим глотком в океане затхлого псевдоблагородия», а другие утверждают, что ее консультации не помогают. Некоторые из тех, кто побывал на Skype-аудиенции психолога, говорят, что в жизни она кажется не такой заботливой, как на видео, а еще откровенно скучает, грубит, зевает, задает общие вопросы, тянет время и относится к клиентам с брезгливостью.

Поклонники психолога отмечают ее актерский талант, оригинальность подачи, юмор, отсутствие «розовых соплей», искренность, свободу от догм, яркость, оптимистичность и харизматичность. При этом в комментариях к роликам Степановой многие признаются, что воспринимают ее видео как поднимающие настроение анекдоты или стендап и понимают, что ее ролики превратились скорее в «треп за жизнь», чем в психологию. Степанову называют «самой обворожительной хабалочкой рунета».

Их антагонисты, напротив, считают блогершу «экспертом-оборотнем», «Жириновским от психотерапии» и «Еленой Малышевой на максималках», а также утверждают, что она специально фрикует и кликбейтит. Специалисты нередко отказываются видеть в Степановой коллегу. В комментариях к ее видео некоторые в ответ на спорные утверждения шутят, что «выкинут диплом психиатра», а другие признаются, что ее сентенции доводят психотерапевтов и психологов до «полуобморочного гогота».

Врач-психиатр Андрис Саулитис посвятил Степановой часовое видео , в котором разобрал некоторые ее технологии. Он отметил, что самые популярные видео психолога посвящены теме секса, а саму ее посчитал коучем или секс-гуру. «Вот эти технологии, когда партнер партнера сводит с ума… я думаю, они психически нездоровы. Если мы видим, что полтора миллиона людей это смотрят, что им это нужно, просто можно видеть, насколько нездорово общество, что они хотят манипулировать и сводить с ума. Я думаю, здесь больше средняя школа, техникум, в университете уже не нужно. Потому что нормальным зрелым людям не нужно кого-то сводить с ума. Какого черта мне сводить с ума человека, с которым всю оставшуюся жизнь жить? Зачем мне сводить с ума партнера, мать своих детей?» — отметил Саулитис.