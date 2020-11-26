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Как нас обманывают в «черную пятницу» 

Мира Маркина 3 часа назад
Как нас обманывают в «черную пятницу»
Фото: Кадр из фильма "Шопоголик"
Ежегодно в конце ноября проходит всемирный день шоппинга — "черная пятница". Тысячи торговых точек всего на несколько дней резко снижают цены на самые разные товары: от одежды до дорогостоящей техники. Неудивительно, что именно в этот период люди стараются приобрести как можно больше вещей, которые раньше были им не по карману.
Однако подчас скидки оказываются не такими выгодными, какими казались на первый взгляд. Подробнее о том, как нас обманывают магазины в период "черной пятницы", — в материале "Рамблера".

Фальшивые скидки

Недобросовестные торговые точки готовятся к распродаже основательно. За несколько недель до "черной пятницы" они накручивают цену на тот или иной товар. А затем, в день X, снижают ее, имитируя таким образом скидку. На деле же товар стоит ровно столько же, сколько стоил в прошлом месяце, а иногда на несколько тысяч дороже.
Пример: вам понравилась сумка за 10 тысяч рублей, тем более что продается она с 50% скидкой, — раньше стоила 20 тысяч. Вы, не раздумывая, покупаете ее, даже не подозревая о том, что на самом деле истинная цена товара — 9 тысяч рублей.

Сбыт неликвидных товаров

Особенно это бросается в глаза во время оффлайн-шоппинга. Вместе с десятками других шопоголиков вы заходите в любимый магазин и видите, что он распродает товары, которые нужно срочно сбыть: из весенне-летних коллекций, а порой и вовсе с браком. От многочисленных примерок вещи уже потеряли свой товарный вид, но чтобы не уходить с пустыми руками, вы все же решаете купить пару купальников "на будущее". Цель продавца достигнута.

Ограниченное время на покупку

"Черная пятница" не будет длиться вечно, думаете вы, а значит, нужно срочно купить все необходимое. Боясь "не успеть", люди нередко скупают вещи, которые раньше не вызвали бы у них интереса. Баннеры на сайтах с точностью до секунды напоминают, сколько времени осталось до конца распродажи. В торговых центрах мотивацию "купить хоть что-нибудь" подогревает всеобщий ажиотаж и толпы людей, снующих из магазина в магазин и сметающих все на своем пути.
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