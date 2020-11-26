Черты, отличающие аристократку от простолюдинки

Титул истинного аристократа получить сложновато — придется либо им родиться, либо вступить в брак с представителем голубой крови. Но вот создать такой образ хотя бы внешне — легко: стоит пересмотреть свое поведение и заняться манерами.

Воспитание определяет то, каким станет человек спустя годы. Даже если вы что-то упустили в детстве, все можно наверстать и сейчас. Подкорректируйте навыки самопрезентации, выучите современный этикет, и вуаля!

Контроль над эмоциями

Вопрос «как дела?» в высшем обществе считается скорее риторическим, то есть не требует подробного изложения всей вашей жизни собеседнику. Старайтесь следовать заветам королей и королев Британской империи — придерживайтесь девиза: «Никогда не жалуйся, никогда не оправдывайся». Также, если вы расстроены или недовольны, не показывайте чувства другим — всегда держите лицо и не давайте слабину. Излишняя откровенность может сыграть злую шутку.

Умеренная "брендовость"

Настоящие аристократы никогда не гонятся за новомодными брендами — им привычнее пусть и дорогая, но качественная одежда от малоизвестного производителя. Им не нужно привлекать внимание за счет бирок, лейблов или узнаваемых логотипов. Их уверенность совершенно не зависит от внешнего богатства.

Правильная дозировка парфюма

Умеренность важна не только в одежде и мейкапе, но и в ароматах. Не стоит «поливать» себя духами даже если они самые лучшие, самые дорогие и редкие. Придерживайтесь минимализма: нужна всего пара капель на разные точки тела.

Самообладание за обеденным столом

За приемом пищи, при условии что хозяин застолья — вы, не нужно настаивать на том, чтобы гости ели побыстрее или насильно заставлять их попробовать ваш кулинарный изыск. Для гостя другая модель поведения — не берите в руку нож и вилку и не приступайте к трапезе раньше хозяина встречи. К концу старайтесь съесть все, что подали вам на тарелке, и поблагодарить.

Выбор выражений

В принципе аристократичный человек и так обладает всеми навыками для грамотного и интересного разговора (в том числе и в переписке). Для порядочного человека есть 4 запретные темы: религия, политика, здоровье и деньги. Старайтесь не затрагивать их, а еще не коверкать слова, не зачинать споры, не отвлекаться и не провоцировать собеседника.

Личные границы

Речь идет и о чрезмерной тактильности, и о вторжении в личную жизнь. Обнимать и целовать можно только близких людей, со всеми остальными достаточно ограничиться рукопожатием или просто любезным приветствием. Некоторые звезды Голливуда даже «обнимают» фанатов для фото, не прикасаясь к ним.

Дистанция с партнером

На приеме муж и жена не должны сидеть рядом, в том числе если они хозяин и хозяйка вечера. Это делается для того, чтобы все гости чувствовали себя уютно, были открыты к общению и новым знакомствам.

Образ "с иголочки"

И дома, и на публике аристократы выглядят красиво: никаких растянутых костюмов и халатов. Любая одежда должна быть качественной и желательно из натуральных материалов: льна, хлопка, шерсти. Принты тоже не следует выбирать из разряда «ярче-лучше»: сосредоточьтесь на пастельных оттенках.

Скромность — превыше всего

В пышных, дорогих местах человек слишком восхищается обстановкой? Скорее всего в таких он бывает редко, и этим себя выдает. Хуже этого только обилие фотографий с дорогими вещами или с достопримечательностями — не стоит хвастаться тем, что многим недоступно.

А вы замечали за собой привычки аристократии?