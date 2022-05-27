Психолог рассказал, как выигрывать в семейном споре

По мнению психологов, любой человек в длительных отношениях знает, что иногда небольшая оплошность может спровоцировать словесную перепалку или скандал на ровном месте, когда кто-то из партнеров забыл вынести мусор или неудачно пошутил.

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В дни, когда самоизоляция или удаленка стали обыденностью, люди вынуждены буквально жонглировать работой, детьми, бесконечными домашними обязанностями, а это часто вызывает массу острых моментов, провоцирующих ссоры.

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«Есть большая разница между спорами, оскорблениями и деструктивными действиями. Когда вам нужно «выпустить пар», вы пытаетесь выразить свои чувства и заставить другого человека понять, как что-то влияет на вас. Часто люди не осознают, что определенные действия или отсутствие действий имеют последствия, которые могут привести к гневу, боли или замешательству. Вот почему так важно рационально прояснять недопонимания», – пояснила доктор Санам Хафиз, нейропсихолог и преподаватель Колумбийского университета.

В этом случае психологи призывают заменить претензии и крик логическим объяснением, почему вы так себя чувствуете, и услышать ответную точку зрения на ситуацию.

Выбирайте логику

Не все требует вашей реакции. Конечно, крышка унитаза или незакрытый тюбик зубной пасты может раздражать, но попробуйте спросить себя, действительно ли эта проблема влияет на ваше эмоциональное или психическое здоровье.

«Я часто советую супружеским парам не зацикливаться на мелочах, а сосредоточиться на вопросах, которые действительно влияют на их жизнь, таких как доверие, эмоциональное спокойствие, финансы и совместное воспитание детей. Даже в дружбе никто не совершенен. Если хорошие качества друга намного перевешивают «плохие», иногда нужно принимать людей такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотим их видеть. Если они не ведут себя вредно или токсично для нашего эмоционального здоровья», – рассказала доктор Хафиз.

Не тащите груз прошлых обид

Сосредоточение внимания на текущей ситуации гораздо эффективнее, чем постоянные воспоминания о прошлых обидах или оплошностях друг друга.

«Самый неэффективный метод коммуникации – поднятие проблем из прошлого и объединение их всех с текущей проблемой», – уверен доктор Рене Экселберт, психолог из Нью-Йорка и адъюнкт-профессор Школы культуры, образования и человеческого развития Стейнхардта Нью-Йоркского университета.

Вызывайте сопереживание

Смысл спора должен заключаться только в том, чтобы объяснить, почему вы так себя чувствуете и так реагируете. Это никогда не унизит собеседника, не обидит его и не повлияет на самооценку. Если вы чувствуете сильный гнев, сделайте 15-минутную передышку или двухчасовую, чтобы прийти в себя, посоветовал Эксельберт. Это избавит от оплошности сказать что-то обидное в запале.

Практикуйте эмпатию

По мнению доктора Эксельберта, формулировка «это заставляет меня чувствовать, будто ты …», может быть очень полезна. Вы даже можете показать, что сопереживаете партнеру и понимаете, что он чувствует, через выражение лица или физический жест, например, взяв за руку.

Исследования Института Готтмана показывают, что для преодоления любой негативной коммуникации требуется пять положительных взаимодействий. Другими словами, если вы говорите что-то крайне обидное, в среднем потребуется пять позитивных жестов в сторону оппонента, чтобы компенсировать это.

Если вы все же допустили ошибку или сказали что-то обидное, искренне извинитесь в моменте.

Найдите точки соприкосновения, вместо своей правоты

В разгар спора может показаться, что нет ничего важнее, чем доказать, что вы правы и ваша боль – важнее всего. Совершенно нормально выражать свои чувства таким образом, но не пытайтесь стать «победителем» во что бы то ни стало.

«Попробуйте спросить себя, что важнее для вас сейчас – быть «правым» или быть добрым друг к другу и выслушать точку зрения друг друга», – посоветовал доктор Эксельберт.

Так можно переключиться с негатива и ссоры на решение ситуации. Вы продемонстрируете, что видите точку зрения вашего партнера и вам не все равно. Даже небольшое единение во время конфликта может кардинально изменить его ход и итог, уверен специалист.