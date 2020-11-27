Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Блогерша решила проверить мужчин на верность и разочаровалась 

Lenta.ru 10 часов назад
Блогерша проверила мужчин на верность и разочаровалась
Фото: Lenta.ru
Блогерша, модель Пейдж Вулен (Paige Woolen) рассказала, что решила помочь девушкам проверить их партнеров на верность. Как сообщает Daily Mail, в результате она разочаровалась: некоторые мужчины оказались готовы к измене.
28-летняя Вулен из Лос-Анджелеса отметила, что регулярно получает сообщения от незнакомцев, порой крайне непристойные. Недавно она решила помочь другим девушкам и предложила им помощь в проверке из возлюбленных на верность.
По оценке блогерши, большинство партнеров прошли проверку — проигнорировали сообщение или ответили, что у них есть девушки. Однако были и те, кто сразу соврал о своем статусе. «Я достаточно одинок, у тебя есть Snapchat?» — отреагировал один из «проверяемых» на первое же сообщение.
Вулен также получила предложение встретиться от парня, у которого в профиле были снимки с подругой. При этом он заверял, что у него нет пары. Другой признался, что у него есть партнерша, но добавил, что возлюбленная любит эксперименты, поэтому им «будет весело всем вместе». Были и те, кто в ответ на флирт назвал модель проституткой и отмечал, что не намерен подписываться на ее аккаунт в сервисе OnlyFans.
В июле блогерша из соцсети TikTok с ником Chesa придумала для подписчиц, которые подозревают возлюбленных в измене, способ проверить их на верность. Женщины обращаются к ней и просят пофлиртовать со своими бойфрендами, а отчеты о проделанной работе Chesa публикует в собственных роликах.
Видео дня. 6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Последние новости
Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19 Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19 Убит один из создателей ядерной программы Ирана Убит один из создателей ядерной программы Ирана Лукашенко рассказал о подслушанной конференции «лохушек» с Тихановской Лукашенко рассказал о подслушанной конференции «лохушек» с Тихановской
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение