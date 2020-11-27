С какими знаками зодиака не стоит связываться 

Бывает так — познакомишься с человеком, прирастешь к нему, а он оказывается молодой копией Сатаны. Мы решили сэкономить ваши нервы и сразу предупредить, с какими знаками не стоит иметь ничего общего.

Лев

Львица еще до рождения выиграла номинацию «Королева драмы», и если домашние с этой участью смирились, к ее истерикам на пустом месте привыкли, и после каждой сыгранной трагедии аплодируют и кидают к лапкам цветы, то люди «с улицы» от душераздирающих психозов Львицы могут и сердечный приступ словить. Поэтому лучше держаться подальше от этой актрисы, а то придется так все жизнь играть то героя-любовника, то папочку, то дворецкого.

Скорпион

Если вам не хватает острых ощущений — познакомьтесь со Скорпионом, если любите садо-мазо-игры — вам к Скорпиону, хотите испортить свою прекрасную жизнь — ну, вы уже поняли, к кому обращаться. Красотка-Скорпион будет не просто тихо критиковать вас, помнить и вам напоминать, как вы ее котику в рот палец засунули, но еще и подсыпать вам в кофе слабительное, в еду — мышьяк, а в жизнь — пассивную агрессию.

Стрелец

Стрелец выглядит сущим ангелом до первого скандала. И если после встречи со всеми внутренними монстрами красотки вы выживете, то искорените все свои страхи, постигните мудрость всей жизни, откажитесь от психотерапевтов. Главное — не заводить с ними дружбу, а то можно в Стрельца влюбиться, жениться и нарожать ей подобных. А это только начальный уровень — потом красотка начнет открывать вам тайны, знакомить с родственниками и своими субличностями.

Овен

Любой диалог с Овном — хождение по минному полю. Либо наткнетесь на претензии, либо на спор, либо на ее мнение — в каждом из случаев конфликт вам обеспечен. Но не это самое страшное, а то, что Овен внесла вас в свой личный черный список. Оттуда в здравом уме никто не выбирался. Вот так однажды поговорил с красоткой и потом всю жизнь ходишь — оглядываешься, потому что мстит по поводу и без.