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Почему снятся бывшие, свадьба и интимная близость 

Катерина Саломе 8 часов назад
Почему снятся бывшие, свадьба и секс
Фото: depositphotos.com
Подсознание не общается с нами напрямую, оно выражает себя через различную символику во снах. «Рамблер» расскажет, к чему снятся бывшие, свадьба и секс.

Бывший

Если вы видите во сне бывшего мужа, а у вас на данный момент есть новые отношения, то, скорее всего, в скором времени вас ожидает замужество. В случае, когда вы уже находитесь в браке, данное сновидение следует трактовать как негативные изменения и проблемы в отношениях, возможно, даже развод.
Если в сновидение вы видели просто человека, с которым встречались ранее, это означает, что ваши чувства к нему не остыли, и где-то в подсознании вы надеетесь возобновить с ним связь. А вот когда вам снятся похороны с участием бывшего, это подтверждение того, что данные отношения потеряны навсегда.

Интимная близость

Если снится сон, что вы занимаетесь любовью со своей второй половинкой, то это значит, что у вас возникла потребность в разнообразии интимной жизни. Сон, в котором отражается порочная связь с незнакомцем, можно смело отнести к эротическим фантазиям и не пытаться привязать его к событиям реального мир. Однополый половой акт предсказывает сомнительные сделки, от участия в которых лучше отказаться.
Если вы от близости во сне получаете настоящее наслаждение, то в жизни вас ждет постоянство, и личные отношения будут стабильными. Неудовлетворенность после сновидения может предвещать скорое расставание с любимым человеком.

Свадьба

Если вам приснился привлекательный мужчина в качестве жениха, и во сне вы испытали радость, то вас ожидают хорошие события. Если снится своя свадьба замужней даме, то наяву может произойти ссора с мужем. А вот пожилой мужчина, ведущий вас под венец, — знак, предупреждающий о серьезной болезни.
Незамужней девушке дать свое согласие на предложение руки и сердца предвещает уважение у окружающего общества. Когда сниться своя свадьба, а гости на ней грустные — это может означать получение дурных вестей из-за границы.
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