Выяснилось, как создать новогоднее настроение в пандемию

Российские психологи назвали способы создать новогоднее настроение в период пандемии коронавируса. Об этом специалисты рассказали в беседе с RT.

По словам психолога Натальи Варской, на настроение в Новый год влияет в первую очередь личность каждого человека. Она также подчеркнула, что позитивный настрой укрепляет иммунитет.

«Люди, которые сами настроены на позитив, они и без советов найдут способ, потому что нет такой панацеи, чтобы повторять какие-то слова, мантру — и все будет. Это не так. Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют»,

— отметила специалист.

Она заметила, что для празднования Нового года и Рождества не нужны увеселительные заведения, поскольку это семейные праздники.

В свою очередь, клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что даже во время коронавирусных ограничений перед праздниками важно заняться поиском и реализацией новых возможностей. По его словам, люди смогут снизить интенсивность отрицательных эмоций, изменив свое восприятие обстоятельств вокруг.

«Человек, который перестроился и считает, что нестабильность — это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу. И будет эти возможности искать»,

— объяснил Хорс.