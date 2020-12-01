Почему не стоит сразу объединять капиталы в отношениях

Несмотря на то, что многие пары сразу же решают объединить свои финансы, специалисты рекомендуют не спешить и хорошо подумать, особенно, если каждый из вас самодостаточен. Почему не стоит торопиться создавать общий бюджет, особенно, если вы вступаете в отношения в зрелом возрасте — в материале Passion.ru.

Игнорирование личных интересов

Вне зависимости от того, как давно вы вместе и насколько сильны ваши чувства, вы не можете игнорировать тот факт, что у каждого из вас могут быть свои интересы и свой взгляд относительно актуальности тех или иных трат. Например, ваш благоверный мечтает о мотоцикле в то время, как вы считаете неразумным «выбрасывать» такие средства на то, чем, возможно, ваш партнер не будет пользоваться каждый день. Или вы планируете вложить деньги в определенные драгоценности, понимая, что со временем они вырастут в цене, но ваш благоверный даже слышать не хочет о том, чтобы вы тратили средства на «безделушки».

При раздельном бюджете подобных вопросов не возникает: каждый покупает то, о чем мечтал, но при этом не игнорирует какие-то общие траты и обязательные платежи.

Постоянные ссоры

Ни для кого не секрет, что вопрос денег является одним из самых болезненных в отношениях. По результатам последних исследований, половина пар ссорятся именно из-за разногласий по поводу распоряжения финансами. Раздельный бюджет в данном случае позволит обойти острые углы и сконцентрироваться на других, не менее значимых вопросах.

Отсутствие финансовой независимости

Основное неудобство при совместном бюджете — отсутствие финансовой независимости. Если же у каждого свои накопления, то вы не обязаны согласовывать свои расходы со своей второй половинкой и тратите средства на то, на что считаете нужным. При этом, если вдруг отношения закончатся и вам придется срочно разъезжаться, то вы сможете рассчитывать на свои сбережения и не окажетесь в унизительной ситуации, когда в кармане ни копейке, а нужно срочно как-то перевезти свои вещи, устроиться на новом месте и так далее. Поэтому иметь свои деньги — это разумная необходимость.

Тотальный контроль

По словам финансистов, при ведении общего бюджета зачастую есть соблазн «заглянуть в карман» избранника. Некоторые пары доходят до абсурда и начинают подсчитывать, кто, на что и сколько тратит, кто сколько продуктов съедает, сколько шампуня выливает и так далее. Стоит ли говорить, что ни к чему хорошему это не приведет? В конечном счете партнеру надоест такой тотальный контроль, и он предпочтет скрыть размер своих доходов и трат или вовсе решит разойтись и самостоятельно распоряжаться своими финансами.

Равноценные взносы в общую копилку

Еще один пункт, из-за которого зачастую возникают недопонимания и разногласия в тех парах, которые решили придерживаться общего бюджета — необходимость пополнять «копилку» равными долями, вне зависимости от дохода.

Другими словами, не важно, сколько получает из вас, вы все равно должны каждый месяц отдавать ту же сумму в бюджет, что и ваш партнер.

Известно много случаев, когда, например, зарплата мужа составляет около 100 тысяч рублей в месяц в то время, как зарплаты жены еле-еле дотягивает до 50 тысяч.

Партнеры договорились, что будут копить на что-то совместное (или просто иметь запас на непредвиденный случай) и, посчитав, какую сумму в итоге им необходимо получить, определили ежемесячный взнос в размере 45 тысяч. И если для мужчины это нормальный платеж, ведь у него при этом остается достаточно денег, то женщине приходится отдавать все свои кровно заработанные, практически не оставляя себе ничего на каждодневные расходы. При раздельном бюджете каждый может копить, исходя из размера собственных доходов, не доходя до крайностей и не ужимая себя буквально во всем.

Нет чувства безопасности

Когда у пары есть общий бюджет, утверждают психологи, то не исключена вероятность, что один из партнеров «позаимствует» часть или вовсе всю сумму, пообещав потом все возместить. Зачастую, со временем эти обещания забываются и при напоминании своей второй половинке о необходимости «вернуть долг» есть риск натолкнуться на стену непонимания и негодования: «Как же так? Ведь я у себя эти деньги взял». Очень редко люди без напоминаний и ссор возвращают то, что взяли на свои нужды, понимая, что бюджет общий и другой человек тоже вправе рассчитывать на эти деньги. Поэтому, лучший вариант в этом случае — откладывать определенную сумму на какие-то обязательные платежи, а остальные денежки держать порознь.

Невозможно накопить, если ваш партнер расточительный

Допустим, если у вас общий бюджет и вы решили накопить определенную сумму, чтобы осуществить мечту, но при этом большая часть этих накоплений пополняется за ваш счет, то, согласитесь, это не совсем справедливо. Получается, что ваш партнер не может контролировать свои траты и рассчитывать вашей паре приходится только на ваши сбережения. При раздельном бюджете подобного не происходит.

Вы спокойно откладываете столько денег, сколько считаете нужным, и не переживаете по поводу того, что партнер не внес свою часть.

Вы рассчитываете в данном случае на себя и спокойно распоряжаетесь «копилкой». Безусловно, нужно понимать, что обстоятельства бывают разные и никто не мешает вам экспериментировать с «гибридными» формами ведению бюджета. Например, вы обсудили какую-то крупную покупку и каждый из вас откладывает определенную сумму, а все, что сверху — тратится по своему усмотрению. Или один из вас вдруг остался без средств к существованию, тогда второй берет на себя финансовую нагрузку, пока ситуация не выправится. Это все должно обсуждаться, а не замалчиваться, тогда и отношения будут крепкими и стабильными.