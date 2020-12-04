Тайные желания знаков зодиака 

Говорят, Новый год — время чудес и исполнения желаний. А раз до праздника у нас еще целый вагон времени, можно подумать о чем-то тайном — чтобы Дед Мороз не подслушал.

Овен

Пока вы думаете, что красотка мечтает возглавить мировое тайное правительство (да, мы почти в него верим), она намеревается подождать колонизацию Марса и иже с ним и стать Владычицей всея Вселенная. А если она хочет, хоть и тайно, то точно добьется. Временные рамки ей не помеха — она столько полезных привычек имеет, что еще лет 400 будет выколупывать нам мозг.

Телец

Тельцы, вообще-то, дамы семейные. А то, что они пять дней в неделю проводят в барах — это, знаете ли, чтобы скуку развеять. Довольные и пьяненькие перед сном они грезят о большой счастливой семье и огромном доме на берегу озера. И чтобы рядом олени прыгали, а воздух пах цветами (даже зимой). Если этот сценарий не сбудется, Телец может карьеру построить или банк ограбить — на худой конец.

Близнецы

Приключения и авантюры — это цветочки, истинное желание Близнецов — стать самой умной. Настолько, что даже Дева локти кусать начнет, а Вассерман от уважения подарит ей свою жилетку. Только вот делать ради этого Близнец ничего не хочет. И на это есть причины: зубы о гранит науки она давно сломала, мозг о глупых людей повредила, а желание развивать интеллект выветрилось с первой весной. Вот и приходится только мечтать.

Рак

Самое тайное и стыдное желание красоток — не выводок юных ракообразных, не муж с огромным пузом и даже не комплименты на завтрак, обед и ужин, а свобода. Чтобы можно было плюнуть, когда хочется, надеть коротенькую юбку в мороз и напоить своих внутренних чертей посреди недели.

Лев

Львица, конечно, хочет, чтобы в ее присутствии все живые организмы лбом асфальт разбивали и плакали — мы бы привели тут аналогию с солнцем, но как-то пошло, знаете ли. И это — только начало. Еще она хочет все деньги мира, большую и искреннюю любовь, вложенную в сердце какого-нибудь молодого Аполлона, стать кинозвездой, подружиться с Пэрис Хилтон …одним словом — хочет красотка многого. Легче сказать, чего не хочет — губозакаточную машинку.

Дева

Дева желает, чтобы ее все любили. Не как прекрасную барышню, а как маму родную. Статус самой заботливой она, кстати, отлично будет нести — вместо пирожков приготовит вам советов по самое горло, вместо мягкого взгляда — укоризненный, а вот объятия тут точно будут — крепкие и долгие — так контролировать проще.

Весы

Весы хочет всего-то Пизанскую башню поправить, пластик из океанов убрать, провести эффективную реформу ЖКХ, выровнять все российские дороги, да всех глупцов сослать подальше — в Нарнию, например. Ее за это даже благодарить не нужно. Не трогать несколько тысяч лет — лучшая награда.

Скорпион

Пока никто не видит, Скорпион учится читать мысли с помощью супергеройских фильмов или психологических пыток и читать намерения людей по движениям бровей или пальцев ног. Выходит плохо, но красотка не отчаивается — пробует новые методы. Спросить в лоб тоже не помогает, а посему второе тайное желание — отключить способность лгать.

Стрелец

Пока одни хотят заработать миллион, а другие — поработить человечество, Стрелец согласна всего-навсего стать самым знаменитым человеком. Чтобы на улице даже собаки узнавали, чтобы она не помнила, что такое метро и не считала деньги. И теперь, когда она в очередной раз будет говорить, что ее мечта — обнимать пингвинов, помните — это наглая ложь.

Козерог

Со стороны кажется, что тайное желание Козерога — уметь работать даже во сне и получать миллионы каждый день, но на самом деле…так оно и есть, только с поправочкой — чтобы все близкие и любимые ей завидовали. Возможно, Козерожка немного психопатка с трудным детством или слишком не уверена в себе, но скрывает она это гениально.

Водолей

Водолей хочет, чтобы на работу за нее ходил, с родственниками общался и на скучных свиданиях заинтересованное лицо строил кто-то другой. Семью с детьми завел и ипотеку взял тоже клон. А вот кушать и спать она сама может.

Рыбы

Рыбка хочет простого человеческого исполнения желаний. Чтобы без ограничений, вкладов и каких-либо условий. Подумал — воплотилось. А так как Рыбка — особа гениальная и альтруистичная, ее мечты всем нам принесли бы плюшечки. Ведь приятно сменить автомобили на единорогов, а руки — на мягкие лапки.