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Любит одну, а желает другую: комплекс «Мадонны — Блудницы» 

Катерина Саломе 6 декабря 2020
Что такое комплекс «Мадонны — Блудницы»
Фото: depositphotos.com
Казалось бы, в наше время все благополучно забыли про характеристики по Фрейду. Мы мыслим другими категориями и открыты новому. Но есть как минимум одно фрейдистское определение, которое оказалось гораздо более живучим, чем все остальные — комплекс «Мадонны — Блудницы». О нем подробнее расскажет «Рамблер».
Впервые он был описан в психологии Зигмундом Фрейдом, как идея о том, что мужчины разделяют женщин на два лагеря: святые «Мадонны» и униженные «блудницы». Хорошие девочки — Мадонны — добродетельны, невинны, чисты и девственны, почти до асексуальности. Плохие девочки — блудницы — сексуально ненасытные, неизбирательные и агрессивные.
«Комплекс Мадонны — Блудницы», как его называют психологи, может проснуться в любом мужчине. После долгих лет брака любимая женщина начинает восприниматься как «непорочная Мадонна», мать детей и надежный друг, на которого можно положиться. Сексуальное влечение к ней отступает, и паре требуются обоюдные усилия, чтобы вернуть потерянное ощущение новизны.
Все начинается в младенчестве, когда ребенок еще лишен чувства стыда и не знаком с социальными нормами поведения, а мать для него — целый мир, в котором он защищен, накормлен, чувствует себя безмятежно и комфортно. Малыш растет, и ему многое оказывается нельзя: в любой момент получать мамину грудь, спать с ней в одной кровати, ходить голышом. Над мальчиком смеются, когда он признается маме в любви и хочет на ней жениться. Ребенок начинает подавлять свои сексуальные порывы, и в его сознании происходит некое расщепление.
Малыш чувствует, что прежние страстные телесные чувства по отношению к матери невозможны, и происходит идеализация ее образа. Он позволяет себе только восхищение и платоническую привязанность. И чем больше плотских желаний ребенку запрещали, тем больше вероятности, что бессознательное разделение этих двух женских начал во взрослом возрасте возобладает. Это также может случиться, если мальчик растет с очень холодной, скупой на эмоции и чувства матерью и в семье порицается любое проявление телесности».
Вытесненные детские чувства никуда не уходят, и плотские желания начинают восприниматься как нечто запретное
Усугубить комплекс «Мадонны — Блудницы» могут и семейные обстоятельства, с которыми сталкивается подрастающий ребенок. Если мальчик — косвенный свидетель измен отца, он слышит разговоры об этом и видит, что происходящее заставляет маму страдать, то невольно проецирует негативные чувства на разлучницу, которая позже ассоциируется у него с сексуальной стороной отношений.
Однако вытесненные детские чувства никуда не уходят, и плотские желания начинают восприниматься как нечто запретное, что можно позволить себе лишь с той, кто априори недостоин стать спутницей жизни.
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Психология , Зигмунд Фрейд
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