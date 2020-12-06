9 вещей, которые надо успеть сделать в декабре

Обычно к концу года люди начинают подводить итоги и мечтать, что следующие 12 месяцев их не разочаруют. Чтобы новый год начать на позитиве и получить желаемое, необходимо отпустить все то, что тянуло вас назад или не давало тех эмоций, к которым вы так стремились. Что именно следует сделать в декабре, чтобы изменить жизнь к лучшему — в материале Passion.ru.

Подвести итоги

По словам психологов, подведение итогов в конце года поможет вам суммировать ошибки и успехи за последние 12 месяцев. Вы еще раз мысленно переживете моменты побед и поражений, зафиксируете это в памяти и уже в следующем году подсознательно будете к ним обращаться всякий раз, прежде чем принять то или иное решение. Это поможет вам избежать новых ошибок и двигаться вперед к своим целям.

Разобрать гардероб и избавиться от хлама

Проведите ревизию гардероба и избавьтесь от тех вещей, которые вы не используете. Оставьте базовые вещи и те, которые вас красят, а непрезентабельные, неподобающие или потерявшие свой товарный вид вещи лучше убрать. То, что вы не надевали в последний год, тоже вряд ли стоит хранить в шкафу. Ведь логично оставить там место для того, что вы будете носить, а не для тех товаров, которые будут просто висеть там «для вида». То, что порвалось, растянулось или износилось без зазрения совести отнесите в мусорный бак. Вещи хорошего качества, которые разонравились, стали велики или малы, можно предложить кому-то из близких или продать на соответствующих площадках.

Устроить генеральную уборку и украсить дом

Чистая квартира — обязательный атрибут Нового года. Генеральная уборка поможет вам привести в порядок не только квартиру, но и вашу жизнь. Другими словами, пока вы будете убираться и наводить лоск на своих квадратных метрах, вы можете избавиться от всего ненужного, что просто захламляло пространство, да и вашу жизнь. И тогда вы освободите место для чего-то хорошего, что непременно войдет в вашу жизнь в новом году. А чтобы уборка не превратилась в изматывающий процесс, составьте список дел и разделите свой дом на зоны, чтобы оценить масштаб действий и понять, с чего лучше начать, чтобы ничего не забыть. И не переходите к новому действию, пока не доделаете предыдущее. После того, как ваше жилище засверкает чистотой, не забудьте его украсить. Это поможет вам создать особую атмосферу и поймать новогоднее настроение (если вдруг по каким-то причинам оно у вас отсутствует).

Раздать долги и навести порядок в делах

Существует народная примета, что, если до конца года не отдать долги, то они не только перейдут в следующий, но и увеличатся в несколько раз. Другими словами, в следующем году вам придется хорошенько потрудиться, чтобы закрыть все «финансовые дыры» и удержаться на плаву. У вас просто не останется сил ни на что другое, ведь все ваши мысли будут занимать именно деньги (а точнее, их отсутствие). Если же войти в новый год без долгов, выполнив все финансовые обязательства, то, согласно поверью, в следующие 12 месяцев деньги будут прибывать и ваше материальное положение улучшится.

Попросить прибавку к зарплате

Когда еще говорить с руководством о повышении или прибавки к зарплате, как не в конце года? Если все важные вопросы успешно закрыты и проекты исполнены «на отлично», то почему бы не подвести итоги года, напомнив начальству о вашем вкладе в общее дело. Возможно, сразу же вам не изменят оклад, но вполне могут выписать достойную премию, что само по себе, согласитесь, тоже неплохо. К тому же, для вас это будет прекрасной мотивацией, чтобы в следующем году сделать еще что-то более впечатляющее и перспективное.

Простить обиды и помириться с близкими

Возьмите лист бумаги и выпишите те моменты, которые вас задели или обидели. А заодно распишите те моменты, где вы сами были неправы. Цель данной процедуры — пережить все это, принять и оставить в уходящем году, а не тащить в новый. Сбросьте с себя эмоциональный груз, простите тех, кто был не прав по отношению к вам и извинитесь перед теми, кому вы сами причинили неудобство. По словам экспертов, обиды и недопонимание могут навредить вашему организму и стать причиной некоторых заболеваний. Поэтому, чем скорее вы осознаете, что не стоит копить негатив, а нужно избавляться от него как можно быстрее, тем лучше.

В преддверии нового года очень важно наладить отношения с близкими людьми. Попробуйте сделать шаг навстречу, и вы увидите, что вам наверняка ответят взаимностью. Выберите новогодние подарки или приятные сувениры для родных и друзей, чтобы еще раз им напомнить, как сильно вы их любите и дорожите ими.

Избавиться от токсичных людей

Новый год — самое время для того, чтобы избавиться от чего-то, что вас тяготит. Не так важно, идет ли речь о ваших друзьях или близких, о нелюбимой работе или об отношениях, в которых вы несчастны. Не держитесь за то, что вас тяготит и не дает развиваться. Наберитесь смелости и разорвите этот круг, позвольте себе стать чуточку счастливее. Ведь когда вы избавитесь от токсичности, вы измените свою жизнь к лучшему.

Перебороть свои страхи

Чтобы исполнять свои мечты и изменить жизнь к лучшему, нужно избавиться от страхов, которые вам мешают. И научитесь не зависеть от чужого мнения, ведь это только ваша жизнь и вам решать, какой она в итоге будет. По словам экспертов, чем чаще вы будете отстаивать свои границы, не переходя при этом чужие, тем быстрее вы обретете независимость от чужих слов и советов и, соответственно, тем скорее почувствуете себя свободным и счастливым.

Сделать доброе дело и совершить то, на что долго не решались

Когда еще ждать чуда, как не под Новый год? Станьте волшебником и исполните чью-то мечту. Проявите чуткость и благородство, помогите тем, кому это действительно нужно. И не стоит ждать, пока вы разбогатеете, самая искренняя и своевременная помощь получается тогда, когда вы и сами стеснены в средствах. Ведь не всегда все можно измерить деньгами, зачастую достаточно исполнить что-то конкретное, что наверняка вы сможете сделать своими руками. Возможно, рядом с вами есть кто-то, кого нужно поддержать морально. Не игнорируйте этого человека, а найдите для него слова, вселяющие уверенность, и покажите, что он не один, что вы подставите плечо, в случае необходимости. Психологи напоминают, что благотворительность приносит пользу не только тем, на кого она направлена, но и тем, кто ее оказывает. Ведь когда вы проявляете свои лучшие качества, то жизнь приобретает смысл, и вы чувствуете себя гораздо счастливее.

Кроме того, декабрь — отличное время для того, чтобы вспомнить и о своих желаниях или о том, что вы давно хотели сделать, но по каким-то причинам все откладывали это на потом. Поверьте, жизнь коротка и если вы действительно чего-то хотите, то просто сделайте это. Даже если вы боялись совершить ошибку или получить не тот результат, на который нацелились, вы все равно должны решиться. Будьте смелыми и честными. Хотя бы перед самим собой.