"Работодатели платят ровно столько, чтобы ты могла выжить до следующей подачки, вы даже не можете переехать в другой регион, потому что денег хватает только на еду. […] У нас в стране все поголовно работодатели — это соковыжималки, от них уходят инвалидами в 40 лет на обочину жизни" (орфография и пунктуация автора сохранены).
"Я готовлю — взамен он покупает продукты и на меня, я стираю — взамен он покупает вещи, я мою обувь — взамен он покупает мне дорогие сапоги и так далее. Такое взаимовыгодное сотрудничество, после которого у меня в день около 6 свободных часов, в отличии от работодателя который будет меня мурыжить с 6 до 20 и еще в выходной названивать".
"Не у всех женщин умственные способности ограничены низкоквалифицированным трудом за еду и крышу над головой. Вы в обыкновенном бытовом рабстве, где Вас кормят и Вы выпрашиваете "дорогие" сапоги. Мужчина который способен купить по-настоящему "дорогие" сапоги, не использует любимую женщину, как прислугу".
"Ты работаешь у своего мужа за еду и одежду, это называется рабство, а потом он тебя выкинет".
"А когда будешь старой, дряхлой? И муж уйдет к молодой! А ты без работы и образования, что дальше делать?"
"Идеальная женская судьба — самостоятельность. Без мужей и детей. Когда все силы и ресурсы направлены на достижение своих целей. Но в нашем обществе женщина поставлена в положение "мнимого выбора"".
"Я вот тоже подумываю бросить эту работу. Пусть мужики зарабатывают. Все равно им дома делать нечего…У нас я все делаю, а муж приходит с работы в 22 пожрать и поспать".
"Мне нравится ему готовить, нравится делать ему приятное и баловать сына. А муж говорит, что мне нельзя работать, так как нервничать нельзя".
"Мне нравится такой партнерский брак. Сколько ты мне, столько и я тебе. Зато все справедливо, честно и обоих устраивает".