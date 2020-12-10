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«Я стираю — он покупает вещи»: россиянки высказались, должна ли женщина работать 

Анна Арсеньева 3 часа назад
«Я мою обувь — он покупает мне дорогие сапоги»
Фото: depositphotos.com
Россиянка рассказала в социальных сетях, что никогда не работала и не планирует, потому что на это есть мужчины. Своим высказыванием пользовательница вызвала спор на вечную тему: должна ли женщина зарабатывать или нет. "Рамблер" делится мнением россиянок.
Пользовательница объяснила свою позицию тем, что женщинам в России платят меньше, хотя у них больше расходов, чем у мужчин. Кроме того, по ее мнению, работа подрывает здоровье:

"Работодатели платят ровно столько, чтобы ты могла выжить до следующей подачки, вы даже не можете переехать в другой регион, потому что денег хватает только на еду. […] У нас в стране все поголовно работодатели — это соковыжималки, от них уходят инвалидами в 40 лет на обочину жизни" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как рассказала россиянка, она решила проблему, выйдя замуж. При этом, если с мужчиной что-то случится, она без проблем найдет другого. Брак для нее — взаимовыгодное сотрудничество:

"Я готовлю — взамен он покупает продукты и на меня, я стираю — взамен он покупает вещи, я мою обувь — взамен он покупает мне дорогие сапоги и так далее. Такое взаимовыгодное сотрудничество, после которого у меня в день около 6 свободных часов, в отличии от работодателя который будет меня мурыжить с 6 до 20 и еще в выходной названивать".

В комментариях разгорелся спор. Многие сочли, что пользовательница — "содержанка", которую использует мужчина, и женщине нужно быть самостоятельной:

"Не у всех женщин умственные способности ограничены низкоквалифицированным трудом за еду и крышу над головой. Вы в обыкновенном бытовом рабстве, где Вас кормят и Вы выпрашиваете "дорогие" сапоги. Мужчина который способен купить по-настоящему "дорогие" сапоги, не использует любимую женщину, как прислугу".


"Ты работаешь у своего мужа за еду и одежду, это называется рабство, а потом он тебя выкинет".


"А когда будешь старой, дряхлой? И муж уйдет к молодой! А ты без работы и образования, что дальше делать?"


"Идеальная женская судьба — самостоятельность. Без мужей и детей. Когда все силы и ресурсы направлены на достижение своих целей. Но в нашем обществе женщина поставлена в положение "мнимого выбора"".

Однако некоторые поддержали мнение, что работать нужно только мужчине:

"Я вот тоже подумываю бросить эту работу. Пусть мужики зарабатывают. Все равно им дома делать нечего…У нас я все делаю, а муж приходит с работы в 22 пожрать и поспать".


"Мне нравится ему готовить, нравится делать ему приятное и баловать сына. А муж говорит, что мне нельзя работать, так как нервничать нельзя".


"Мне нравится такой партнерский брак. Сколько ты мне, столько и я тебе. Зато все справедливо, честно и обоих устраивает".

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