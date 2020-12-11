Каких тем стоит избегать за праздничным столом 

Многие вопросы могут оказаться довольно болезненными.

Все мы ждем новогодние праздники , но вместе с отдыхом нас ждут и семейные застолья, и иногда это единственный повод встретиться с родственниками, которых не видел целый год. Очень часто, расслабившись, человек перестает контролировать себя и даже простой вопрос на личную тему может перерасти в грандиозный скандал. Мы решили выяснить, каких тем стоит избегать за столом, даже если вы не видите в подобных вопросах «ничего такого».

«Я бы не советовал тебе…»

Праздничное застолье — повод расслабиться и хорошо провести время в кругу близких. Выслушивать нравоучения, советы, о которых ты не просил, не хочет никто, не удивительно, что любая фраза, начинающаяся с «В твоем возрасте/Я бы тебе не рекомендовал…» приводит чуть ли не в бешенство. Если же вы хотите поделиться жизненным опытом, делайте это вдали от чужих ушей, поговорите с человеком наедине, не привлекая внимания за столом, когда все веселятся.

«Я бы лучше приготовил…»

Если вы приходите в гости, особенно в праздники, практически всегда вас посадят за стол. Даже если хозяин — ваш родственник, высказывать свое негативное мнение о блюдах, подкрепляя его советами о том, как бы сделать его лучше, — самое ужасное, что может прийти в голову. Вам могут не ответить, но будьте уверены, человек обиделся. Чтобы не омрачать новогодний выходной, постарайтесь сдержаться, даже если очень не понравилось блюдо — просто отставьте его в сторону без комментариев.

«Когда ты уже…»

Подобные вопросы, как правило, звучат на всех встречах с родными, и чаще всего — в сторону младшего поколения. Вопросы о свадьбе, поиске второй половинки, наличии или отсутствии детей, поиске работы или хобби всегда ставят «ответчика» в неудобное положение, а самого интересующегося выставляют в негативном свете. Помните, что для многих людей такие безобидные, на первый взгляд, темы могут быть очень болезненными, поэтому так важно учитывать обстоятельства и стараться обходить «острые углы» с каждым конкретным человеком.