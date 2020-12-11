Самые мудрые женщины в гороскопе 

Кому-то крупно не повезло — вместе с умом досталась и мудрость. И если мозг иногда можно отключить, чтобы радоваться жизни не мешал, зараза, то безграничная рассудительность не дремлет. Рассказываем, кого звезды наказали особым умом и мудростью.

Козерог

Скучнее Козерожки может быть только табуретка, а вот мудрее сыскать сложно. Поэтому около нее собираются посредственные просто умные подруги. И фишка в том, что советы сами лезут изо рта красотки в этом мир: «Чем больше трудишься в молодости, тем старость приятнее», «Будешь много думать — мужиков всех распугаешь». Конечно, не сказать, что они воодушевляющие, но знаете, зато работают.

Телец

Телец мудростью не раскидывается, а умело прячет: лишний раз рот не открывает и в ответственные моменты прикидывается дурочкой. Но стоит ей опрокинуть пару бутылок красного сухого, как язык развязывается и наружу вылезает мудрая сова, у которой для каждого есть своя притча. А советов — полон дом. Даже если они никому не нужны, даже если ее пытаются посадить (читай — затолкать) в такси, она найдет возможность научить вас уму-разуму.

Рак

Рак от мудрости упорно отмахивается, выбирает в ухажеры отъявленного негодяя и пытается его изменить с помощью психологических пыток. А раз она не волшебница, меняется у мужчины не мозг, но форма тела — превращается в шар. С мудростью красотка начинает дружить после второго неудачного брака. Зато на старости лет своими советами может и чужую личную жизнь спасти, и апокалипсис предотвратить.

Дева

Не считай себя Дева мудрой, нам бы всем куда легче жилось. Но она не только так думает, она такой и является. А посему каждый смертный ежедневно и по расписанию получает вагон критики и маленькую тележку унижений. А еще — домашнее задание: понять, как исправить свою жизнь, жизнь соседа и мировой финансовый кризис.

Водолей

Наимудрейшая женщина гороскопа! Советы не дает, в чужую жизнь не лезет, иное мнение слушает и уважает — да, такое бывает. Единственная загвоздка — самолюбие у красотки размером с Эверест: всех вокруг считает либо беспредельно тупыми, либо душевно больными, поэтому ни с кем и не спорит.