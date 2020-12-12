Названы отличия русских девушек от иностранок 

Популярная австралийская певица Перукуа выступает по всему миру, она также стала частым гостем в России и вышла замуж за русского мужчину. Перукуа признается, что «имеет очень теплую связь с русскими людьми». Именно она решила дать ответ на вопрос, в чем же все-таки иностранцы видят явное отличие русских женщин от всех остальных.

Отношение к женщинам

По мнению певицы, когда во всем мире активно развиваются идеи феминизма, россиянки привычно идут своим путем, реализуя культ женственности — «феменинити», который отошел на второй план в эпоху индустриализации.

Но так как развитие мира циклично, этот культ начал постепенно возрождаться. Ранее женщины приравнивались к богиням, затем над миром вновь стали властвовать мужчины. Логика, рационализм — это хорошо, но общество высыхает от недостатка любви, которую способны дарить именно женщины. Именно эта роль, по мнению Перукуа, отводится сегодня русским девушкам.

Образование

Советское пространство кардинально отличалось от европейского равными правами для женщин и мужчин. Трудовые должности занимали независимо от пола, опираясь исключительно на стаж и уровень квалификации. Именно поэтому Западу так нужен феминизм, так как там этого этапа развития общества попросту не было. Отчасти поэтому певица считает русских женщин более образованными, чем где-либо еще.

Процент успешных предпринимательниц в России также превалирует над западными показателями.

«Хранительница очага»

С детства женщин готовят к роли жены и матери. В отличие от западных своевольных девушек, преобладающее число россиянок легко представить в этой роли. В раннем возрасте их учат вести хозяйство, готовить, «хранить очаг».

Западным девушкам зато не грозит смена ярлыка с «любовницы» на ярлык «матери», к ним не угасает страсть, так как они не стремятся становиться «хранительницами», а продолжают делать все, чтобы мужчина их завоевывал.

Материнство

В воспитании детей российские женщины уделяют колоссально много внимания сыновьям, опекают их. Австралийская певица считает, так происходит из-за того, что жена выходит из роди «любовницы» в глазах мужчины, становясь исключительно матерью. Поэтому она заполняет все свое время и душу ребенком.

Самореализация

Современные иностранки разделяют мнение успешных мужчин в том, что на вершине пищевой цепи страшно одиноко. Они ставят собственные амбиции превыше всего, чаще всего в ущерб личным отношениям.

У российских женщин, напротив, карьера, семья и брак неразделимо сопутствуют друг другу. Они возлагают на себя много обязанностей, так как в российском обществе «успешной» считается та девушка, у которой есть все три этих составляющих.

Эта прекрасная картина мира, где женщины успевают и могут все, часто разбивается из-за детского желания мужчин воспользоваться таким удобным «поклонением» женщин.

Домашнее насилие

Русские девушки уверены в своем заблуждении, словно все мужчины одинаковы. Они не просто терпят моральное или физическое насилие со стороны партнеров, но и всячески стремятся его оправдать. «Да, он пьет, но зато руку не поднимает», или «Бьет — значит любит». Такое ощущение, словно чаща их терпения не переполнится никогда.

На Западе, разумеется, также присутствует абьюз со стороны мужей и партнеров. Но, как показывает практика, терпение иностранок быстро иссякает и они находят в себе силы расстаться, выйти из нездоровых отношений.

Связь с семьей

В России семейные связи значат гораздо больше, чем на Западе, они не прерываются из-за переездов, не становятся тоньше. В Европе люди могут видеться с родителями несколько раз в год на традиционных семейных праздниках, это будет выставлено как формальный визит гостей.

Уход за собой

Считается, что русские женщины тщательнее ухаживают за собой, тратят на это много времени. Они чаще красятся в повседневной жизни, уделяют личное время уходу за кожей.

Такое впечатление русские девушки вызывают у иностранцев, что одновременно вызывает и восхищение, и непонимание из-за различий культурных особенностей.