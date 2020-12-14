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Почему женщины страдают от комплекса «Рыцаря и Развратника» 

Катерина Саломе 1 час назад
Почему развивается комплекс «Рыцаря и Развратника»
Фото: depositphotos.com
В нашем мире комплексы — явление довольно распространенное. Причем они появляются вне зависимости от пола или возраста. Перечислять их разновидности можно до бесконечности, но «Рамблер» расскажет о наиболее встречающемся — комплексе «Рыцаря и Развратника».
Комплекс «Рыцаря и Развратника заключается в том, что женщина ищет в мужчине одновременно и рыцаря, и развратника. В этом комплексе присутствуют два разных типа: Рыцарь, как воплощение мужественности, благородной силы, внушающей доверие, чувство безопасности, опоры у обожающей его женщины, романтической, чистой и невинной, и Развратник — олицетворение грубой, стихийной мужской силы, суперсексуальный мужчина.
Вся проблема заключается в том, что два этих образа не могут объединиться в одном человеке. Поэтому женщинам приходится искать себе сразу двух мужчин. Одного — для семьи, другого — для постели.
Этот комплекс развивается еще в детстве. Девочка начинает испытывать безграничную любовь, попадая в объятия отца. Тогда между родителем и ребенком формируется очень прочная связь. И в этот момент малышка, боготворя папу, может неосознанно начать испытывать к нему сексуальное влечение. Став старше, превратившись в девушку, между ней и родителем появится невидимая стена: они больше не смогут спать в одной постели, папа перестанет подмывать дочь, а она перестанет целовать его в губы. Девушка начнет понимать, что испытывать и демонстрировать свои чувства отцу неправильно, более того это неприлично. Именно в этот момент в ее психике произойдет разлом.
Взрослея, девушка начнет разделять мужчин на хороших и плохих. Первые будут напоминать ей отца — они ответственные, спокойные, верные, ласковые и заботливые, не имеют вредных привычек. К ним она будет испытывать уважение и самые светлые чувства, напоминающие, скорее любовь к родственнику. Но вся проблема в том, что „рыцари“ не будут вызывать возбуждение.
Тогда у женщины появится необходимость в поиске другого „плохого“ мужчины. Они будут ее заводить, но при этом обладая теми качествами, которые абсолютно не свойственны „хорошему“ мужу. В некоторых случаях „развратники“ вызывают у женщин отвращение и сексуальные импульсы одновременно.
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