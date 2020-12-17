Жесты, присущие альфа-женщинам 

Альфа-женщинами называют сильных и целеустремленных девушек, которые ни от кого не зависят. Они притягивают внимание мужчин одними жестами. Они стремятся к совершенству, не умеют отдыхать, но при этом постоянно полны сил и энергии. Другие девушки смотрят на них и не скрывают свою зависть, но альфа-женщинами суждено быть не всем.

Они выбирают нетрадиционный образ жизни, но могут быть альфа-женщинами как в карьере, так и в семье. "Рамблер" рассказывает, какие жесты присущи только альфа-женщинам.

Приподнятый подбородок

Альфа-женщина никогда не будет смотреть на своего собеседника исподлобья. Таким жестом она показывает то, что она выше других во всем и даже в разговоре не спускается на один уровень с человеком. Приподнятый подбородок говорит о том, что женщина всегда идет по жизни с гордо поднятой головой, и ее не могут сломать никакие препятствия. Она будет идти к своей цели, не обращая внимания на других людей.

Отведенные плечи

Этот жест характерен для всех сильных людей, которые готовы к любым непредвиденным ситуациям. Такой жест еще раз говорит о том, что альфа-женщина не ставит ничто выше своих интересов. Выпрямленная спина и расправленные назад плечи делают осанку более ровной. Этот жест альфа-женщина делает неосознанно, поэтому вы никогда не увидите альфа-женщину сгорбленной. Они никогда не сутулятся, потому что так могут стать менее заметными.

Пальцы, сложенные в треугольник

Очень популярный жест, который можно заметить среди многих высокопоставленных женщин. Такое альфа-женщина делает при диалоге с другими. Этот жест означает, что она открыта и готова с беседе. Кроме того, так она демонстрирует свое превосходство над собеседником и пытается показать, что она руководит положением.

"Жест спокойствия"

У каждой альфа-женщины есть свой жест, который она делает в тот момент, когда ей нужно успокоится. Она не может выдать свое волнение, поэтому никогда активно не жестикулирует. На случай, если нервы начнут выдавать ее, она делает один жест, который ее успокаивает. Он может быть незаметным, но очень успокаивающим.