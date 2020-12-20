5 вещей, которые нужно успеть сделать к Новому году 

31 декабря традиционно считается днем, к которому нужно приготовиться особенно тщательно. Вступать в Новый год принято без хлопот, чтобы и сам год прошел легко и беззаботно. "Рамблер" вспомнил пять вещей, которые нужно успеть сделать в преддверии праздника.

Закрыть все долги

Неважно, касаются они работы, учебы или финансов. Постарайтесь войти в Новый год налегке, чтобы избежать долгов в будущем.

Простить все обиды и попросить прощения

В суете рабочих будней нам очень сложно найти время на то, чтобы переосмыслить свое поведение и поведение других людей. Если вы давно хотели извиниться за что-то, — сейчас самое время это сделать. И не держите зла на других, прежде всего это поможет вам обрести гармонию с собой.

Навести генеральную уборку

Даже если вы не принимаете гостей в новогоднюю ночь, позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме царила чистота. Это создаст правильный настрой.

Составить список целей на Новый год

Загадать желание в полночь — обязательный ритуал. Однако прежде подумайте о том, каких целей вы могли бы добиться самостоятельно. Возможно, вам даже удастся понять, какие шаги следует предпринять для их реализации.

Избавиться от ненужных вещей

Внимательно изучите свой гардероб и избавьтесь от вещей, которые вы не носите и вряд ли будете носить. Совсем необязательно их выбрасывать: какие-то можно отдать на благотворительность, какие-то друзьям, а те, что совсем не пригодны для носки, — на переработку.