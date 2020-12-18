Какие знаки зодиака могут испортить Новый год 

Каждый ждет настоящего новогоднего чуда, но оно точно не случится, если к вам в гости наведаются эти упыри, простите — друзья. Рассказываем, кого нельзя звать на праздник, и самому к ним лучше не заглядывать, ведь Новый год с ними — путешествие по всем девяти кругам вашего личного ада.

Овен

Если в начале вечеринки Овен еще может прикидываться милым барашком, то после бутылки-двух шампанского она снимает шкурку и показывает серые рожки и несколько рядов зубов (нет, там не волк, внутренняя тварь Овна куда страшнее). Свои вечерние туалеты она, кстати, тоже снимает, не побоявшись сердечного приступа вашего старого дедушки. Потом пойдут караоке в окно, запуск фейерверков на лестничной площадке и знакомство со всеми соседями сразу.

Рак

Рак включит контроль-фрик. Это же семейный праздник — тут без тоталитарного режима не обойтись. Кушать можно только в одиннадцать вечера, чтобы торт после боя курантов попробовать, пить можно только после полуночи — не для дураков же говорят: как новый год встретишь, там его и проведешь. А значит встретить его нужно не в состоянии свинюшки, а в состоянии веселого бурундучка. И не дай вам Вселенная закрыться в туалете с куриной ногой — будете в наказание праздник в другой комнате отмечать. О том, как держать вилку и куда складывать салфетки вы уже и так знаете, раз согласились к ней отмечать.

Скорпион

Скорпион хоть и обещает, что будет вести себя, как самый трезвый ангел, на деле же — такого существа даже черти напугаются. Красотка опять начнет соблазнять всех вокруг, сталкивать лбами, а потом наблюдать за трагедией, комедией и драмой в трех актах, попивая свой мартини. И увернуться от скандала не получится: у Скорпиона магический дар — чувствовать ваши болевые точки и ковырять в них своей метафорической вилочкой.

Рыбы

Рыбки ждали этого праздника 365 дней. И не удивляйтесь, что в этом году их бомбанет — високосный год добавил целый день, рабочий день. Поэтому милые, спокойные и удобные Рыбки превратятся в зрелую акулу, которая вцепится вам в руку, если вы захотите забрать у нее бокал, тарелку с тортом или пожать плавник — ее вообще лучше не трогать. В эту ночь она будет выплясывать, соблазнять, карать и красть дорожные знаки, а всем остается только смотреть и молить звезды, чтобы она не переключилась на близких и любимых.

Водолей

Ведолей не даст вам возможности отдохнуть (от нее), а еще — не даст насладиться праздником. Потому что нужно не наслаждаться, а веселиться, угорать, пировать. Как вы понимаете, в эту ночь веселью не будет предела. Успокаивать, связывать, отправлять к психотерапевту Водолея нет смысла — это только распалит ее настроение. Страшно, страшно проводить целую ночь с этим новогодним чудовищем.