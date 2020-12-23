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Какие навыки потребуются для работы в 21 веке 

Lenta.ru 7 часов назад
Какие навыки потребуются для работы в 21 веке
Фото: РИА Новости
При выборе соискателя на вакантное место работодатели уделяют особое внимание наличию так называемых «переносимых» (transferable skills) личных навыков. Это способности, компетенции или опыт, которые могут использоваться в работе на любых должностях и в разных сферах деятельности.
Карьерные эксперты столичного Центра занятости «Моя работа» рассказали «Ленте.ру», какими ключевыми навыками должен обладать кандидат и как нужно развивать в себе необходимые качества, чтобы стать востребованным специалистом.

Высокая адаптивность

Умение быстро реагировать на изменения — ключевой навык в условиях непредсказуемости и нестабильности. Сейчас востребованы кандидаты, способные оперативно отслеживать тренды и изменения рынка и легко к ним адаптироваться, чувствовать актуальную ситуацию и в случае необходимости быть готовыми быстро обучаться и активно вовлекаться в реализацию новых задач и процессов.
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Аналитическое мышление

Компаниям сейчас нужны специалисты, умеющие быстро собирать и обрабатывать большой поток профильной информации, рассматривать одновременно разные сценарии решения вопроса. Речь идет о комплексном подходе — умении видеть суть проблемы, взаимосвязи с другими событиями и процессами, делать выводы, проанализировав данные.

Коммуникабельность и работа в команде

Способность работать в команде и грамотно выстраивать отношения в коллективе сильно ценится в рабочей среде. Развивая навыки коммуникации, вы сможете эффективно работать с коллегами, участвовать в совместных проектах, а также выстраивать долгосрочные связи с людьми. К коммуникационным навыкам относятся связная конструктивная речь, четкое изложение мыслей, умение слушать.
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Креативность и инновационность

Сейчас, когда в каждой сфере экономики слишком высокая конкуренция не только между кандидатами, но и бизнесами, компаниям нужны креативные сотрудники, способные нетривиально мыслить и находить нестандартные решения, выходя за рамки шаблонов. Таким специалистам необходимо не только уметь генерировать свежие интересные идеи, но и быть способным правильно их реализовывать и внедрять в рабочий процесс.

Эмоциональный интеллект

К эмоциональному интеллекту относятся такие навыки, как эмпатия, самоконтроль, полное понимание себя и своих эмоций, способность вдохновлять и стимулировать как других людей, так и себя самого. Люди с такими навыками могут легко сглаживать конфликты и непростые ситуации, добиваться социального успеха на работе. И главное, имея стабильный эмоциональный фон, они будут желанными коллегами и сотрудниками в любом коллективе.
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Где можно подготовиться?

Оценить свой уровень развития этих ключевых навыков и компетенций можно с помощью тестирований от Центра занятости «Моя работа». На сайте czn.mos.ru представлено более 100 различных тестирований. Сегодня Центр занятости города Москвы использует инструменты комплексной оценки известных международных компаний: SHL, TalentQ, Detech Group и Coca-Cola. Для прохождения тестирования необходимо подать онлайн-заявку на сайте центра, после этого соискателю на указанную почту придет письмо с персональной ссылкой на тест. На каждом этапе тестирования соискатель получает результаты, а специалисты центра помогают их расшифровать и дают конкретные рекомендации по развитию.
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Психология , Coca-Cola , Lenta.ru
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