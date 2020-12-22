Психолог дала советы людям, празднующим Новый год в одиночестве 

Эксперт по отношениям, доктор Эмили Морс дала советы людям, которые собираются встретить Рождество и Новый год в одиночестве, пишет Daily Star.

По мнению американского психолога, во время пандемии коронавируса мир замедлился. Большинство людей не имеют возможности путешествовать по миру. С другой стороны, это шанс исследовать окрестности. Именно этим и рекомендует заняться Эмили. Она посоветовала во время праздников составить список мест, которые вы хотели бы посетить в своем городе и обязательно включить в перечень парки.

«Многие из нас не путешествуют в этот праздничный сезон, что может показаться большим разочарованием, если вы привыкли общаться с семьей. Я хочу помочь вам сохранить волшебство праздника. Независимо от того, где вы находитесь, вот несколько способов отпраздновать уход года»,

— говорит она.

По мнению Морс, Рождество и Новый год — самое время поразмышлять об уходящем годе и подвести итоги. Она рекомендует ответить себе на вопросы «Что нового ты узнал?», «Как ты вырос?», «Где действовал, исходя из сильных сторон?». Признание заслуг и личного роста может дать чувство выполненного долга. Это добавит уверенности в том, что год не был списан полностью.

Кроме того, психолог рекомендует отказаться от использования социальных сетей, если вы встречаете Новый год одни.

«Сделайте паузу на экране и сосредоточьтесь на том, что находится прямо перед вами. Вместо того, чтобы часами пролистывать ленту в социальных сетях, попробуйте почитать книгу или принять расслабляющую ванну с пеной!»

— добавила она.

Кроме того, можно написать близким письма от руки и послать им открытки.

«В мире цифровой связи получение обычной почты может быть очень приятным»,

— считает Эмили.

Оставшимся в праздники в одиночестве людям она советует не отчаиваться. По мнению Морс, это отличное время для изучения своего тела.

«Это высвобождает «гормоны счастья». Дофамин поднимает настроение. Между тем окситоцин («гормон любви») помогает бороться с кортизолом, гормоном стресса. Сеансы любви к себе также могут помочь вам побороть одиночество»,

— говорит она.